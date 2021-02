Z-CERT waarschuwt Nederlandse zorginstellingen voor ransomware

Z-CERT, het Computer Emergency Response Team voor de Nederlandse zorg, waarschuwt ziekenhuizen en andere zorginstellingen voor ransomware en geeft tips om infecties te voorkomen, zoals het blokkeren of reguleren van macro's in documenten. Aanleiding voor de waarschuwing is een reeks aanvallen op Belgische en Franse ziekenhuizen die de afgelopen weken plaatsvonden.

"Ten aanzien van dezelfde periode vorig jaar is het aantal ransomware-aanvallen op de zorg meer dan verdubbeld. Vooralsnog is niet duidelijk waarom het aantal aanvallen nu zo piekt. Maar de ontwikkeling is voor Z-CERT genoeg reden om de Nederlandse zorgsector extra te waarschuwen", aldus de instantie. Die sluit niet uit dat meer zorginstellingen zijn getroffen, maar dat dit nu nog niet bekend is gemaakt.

Z-CERT geeft zorginstellingen tien tips om ransomware te voorkomen, zoals het implementeren van applicatiewhitelisting, het blokkeren of reguleren van macro's in documenten, het tijdig installeren van beveiligingsupdates, het gebruik van multifactorauthenticatie, het maken van offline back-ups, het toepassen van least privilege principes, het scannen van de eigen systemen vanaf het internet en het beveiligen van thuiswerkoplossingen.