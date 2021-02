Belgische politie kampt met tekort aan gespecialiseerde "cyberspeurders"

De Belgische politie kampt met een tekort aan gespecialiseerde "cyberspeurders". Van de 44 functies bij de Federal Computer Crime Unit (FCCU) zijn er 26 bezet. Een nieuwe rekruteringscampagne die binnenkort van start gaat moet hier verandering in brengen, zo meldt Het Nieuwsblad.

In 2018 was de helft van de beschikbare functies bij de FCCU bezet. Drie jaar later zijn daar slechts vier mensen bij gekomen. Het probleem speelt niet alleen bij de FCCU. "Ook verscheidene regionale units kampen met een tekort aan cyberspeurders", zo laat de federale politie weten.

Salaris is het grootste knelpunt. "Mensen met een identieke informaticaopleiding krijgen in de privé doorgaans een heel wat aantrekkelijker loon aangeboden dan bij de politie. En dan hebben we het nog niet over extra voordelen, zoals een firmawagen, waarmee de privé de beste kandidaten probeert weg te kapen", aldus de politie.

Een bijkomend probleem voor ict'ers die bij de Belgische politie aan de slag willen is dat ze hiervoor een opleiding moeten volgen, waardoor ze een jaar lang niet meer met informatica te maken krijgen. Ontwikkelingen in het vakgebied moet men dan ook in de eigen tijd bijhouden.

Om het tekort op te lossen wil de Belgische politie burgers met it-kennis gaan inzetten. "Deze mensen kunnen met hun specifieke kennis perfect analyses uitvoeren, waarvan de resultaten door hun teamgenoten met politiebevoegdheid in een proces-verbaal gegoten worden. Een aangepaste vergoeding zou natuurlijk een welkome stimulans zijn." Een campagne om burgers op te roepen wordt nu door de overheid ontwikkeld.