Microsoft ondersteunt volgende Windows 10 Enterprise LTSC vijf jaar

Microsoft zal de volgende versie van Windows 10 Long Term Servicing Channel (LTSC) vijf jaar van beveiligingsupdates voorzien in plaats van tien. Dat heeft het techbedrijf in een blogposting aangekondigd. De LTSC-release van Windows 10 is bedoeld voor systemen en omgevingen waar functionaliteit en features lange tijd hetzelfde moeten blijven en alleen beveiligingsupdates worden geïnstalleerd.

Het gaat dan bijvoorbeeld om medische systemen, industriële procescontrollers en luchtverkeersleidingssystemen. Deze systemen zijn vaak voor één specifiek doel ontwikkeld. Om deze systemen te ondersteunen kwam Microsoft met de Windows 10 LTSC-release. Gedurende tien jaar blijven de features en functionaliteit van deze versie ongewijzigd. Alleen beveiligingsupdates worden beschikbaar gemaakt.

Nu meldt Microsoft dat de support van de volgende LTSC-versie, die in de tweede helft van dit jaar verschijnt, wordt beperkt tot vijf jaar. Het techbedrijf zegt dat uit overleg met klanten blijkt dat de systemen waarop Windows 10 LTSC draait niet de volledige lifecycle van tien jaar vereisen. In gevallen waar toch een supportperiode van tien jaar nodig is adviseert Microsoft het gebruik van Windows 10 IoT Enterprise LTSC.

Daarnaast heeft Microsoft gelijktijdig Office LTSC aangekondigd. Een Office-versie voor systemen die geen feature-updates kunnen krijgen. Om de supportperiode van zowel Windows 10 LTSC als Office LTSC gelijk te laten lopen is besloten beide producten vijf jaar te ondersteunen.

"Windows 10 Enterprise LTSC is voor speciale systemen ontwikkeld en niet voor informatiewerkers. Wanneer je Windows 10 Enterprise LTSC nodig hebt en je ook Office op dat systeem wilt, is de juiste oplossing Windows 10 Enterprise LTSC + Office LTSC. Voor consistentie voor deze klanten laten we de lifecycle van deze twee producten gelijk lopen", aldus Microsoft. De eerder uitgebrachte versies van Windows 10 LTSC blijven gewoon tien jaar lang beveiligingsupdates ontvangen.