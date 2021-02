Macron: meeste cyberaanvallen veroorzaakt door nalatigheid

De meeste cyberaanvallen worden veroorzaakt door nalatigheid. Er is dan ook meer bewustzijn nodig, zo stelt de Franse president Emmanuel Macron op Twitter. Daarnaast zal Frankrijk 1 miljard euro in cybersecurity investeren, zo liet Macron verder weten.

Aanleiding voor de aankondiging van de plannen zijn de recente ransomware-aanvallen op Franse ziekenhuizen waar tal van systemen werden geïnfecteerd en versleuteld. "We moeten het bewustzijn vergroten: je hoeft geen expert te zijn om de meeste cyberaanvallen af te slaan. Ze worden vaak veroorzaakt door nalatigheid: een te eenvoudig wachtwoord, een dubieus bestand, een twijfelachtig verzoek via e-mail. Wees alert!", aldus Macron. De president wil dan ook de kennis over cybersecurity versterken en het aantal banen in deze sector in 2025 verdubbeld hebben.

Om de cybersecurity in het land te versterken zal Frankrijk 1 miljard euro investeren. Vijfhonderd miljoen euro gaat naar onderzoek en de ontwikkeling van "soevereine technologieën". Zo zal er onder ander een speciale "cybercampus" worden geopend. Verder is het volgens de Franse president nodig dat meer publieke en private organisaties aan cybersecurity gaan doen. Het gaat dan met name om ziekenhuizen en lokale autoriteiten, merkt Marcron op. Hiervoor zal het Franse nationale bureau voor beveiliging van informatiesystemen (ANSSI) meer middelen krijgen.