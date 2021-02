Technologie Kieswijzer over privacy, digitalisering en Big Tech staat online

Naast de bekende StemWijzer en andere traditionele stemhulpen is nu ook de Technologie Kieswijzer online verschenen, die allerlei stellingen op het gebied van privacy, digitalisering, Big Tech en cybersecurity voorlegt. De kieswijzer is ontwikkeld door de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), dat maatschappijgerichte toekomstverkenningen uitvoert op het snijvlak van technologie en samenleving.

"Ondanks het feit dat er steeds vaker wordt bericht over privacyschendingenover de kwetsbaarheid van onze online privacy, de verspreiding van fake news en de groeiende macht van techbedrijven zoals Facebook en Google, wordt er tijdens verkiezingscampagnes in verhouding zeer weinig aandacht besteed aan deze onderwerpen", aldus de Stichting. Met de Kieswijzer wil de STT duidelijk maken wat de plannen van de politieke partijen zijn over de eerder genoemde onderwerpen.

Voor de inhoud is niet alleen gekeken naar partijprogramma’s, maar ook naar relevante en actuele onderzoeken, kamerbrieven en nieuwsartikelen. Nadat de inhoud voor de Kieswijzer was samengesteld is deze voorgelegd aan de betreffende politieke partijen. Aan hen is vervolgens gevraagd om aan te geven welke optie zij vertegenwoordigen en wat de toelichting hierop is.

Naast het helpen van burgers om zich te kunnen oriënteren op tech-gerelateerde onderwerpen moet de Kieswijzer politieke partijen ook aanzetten om zich hier concreter over uit te spreken. Daarnaast dient de Kieswijzer als een onderzoekstool en worden de uitkomsten gebruikt om te kijken hoe Nederlanders denken over technologie en democratie.

Eerder lichtte Security.NL al de verkiezingsprogramma's van de partijen in de Tweede Kamer door op de onderwerpen cybersecurity, privacy en Big Tech.