Malwarebytes: 29.000 Macs op onbekende wijze besmet met malware

Ruim 29.000 Macs zijn besmet geraakt met een nieuw malware-exemplaar, maar de wijze waarop dit precies gebeurde is onbekend. Ook blijkt de malware nog helemaal niets op geïnfecteerde systemen te doen. Het daadwerkelijke doel is daardoor onduidelijk.

Antimalwarebedrijf Malwarebytes detecteerde in totaal 29.139 besmette Mac-systemen in 153 landen. Het werkelijke aantal ligt mogelijk hoger, aangezien dit alleen de besmettingen zijn die door Malwarebytes werden waargenomen. De meeste infecties telde het bedrijf in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Frankrijk en Duitsland. Securitybedrijf Red Canary maakte een analyse van de malware, die het Silver Sparrow noemt.

De malware zat verborgen in twee bestanden genaamd updater.pkg en update.pkg. Dat zou erop kunnen duiden dat de malware als malafide update is aangeboden. In het verleden werd veel Mac-malware via zogenaamde Adobe Flash Player-updates verspreid. Of dat ook in dit geval de infectievector was is onbekend. Ook verdere details over getroffen gebruikers ontbreken.

Tevens blijkt dat de malware niets op besmette systemen uitvoert. Eenmaal actief wacht Silver Sparrow op instructies van de aanvallers, maar die zijn niet door onderzoekers waargenomen. Daarnaast kunnen de aanvallers een commando versturen waardoor de malware zichzelf van het systeem verwijdert. Silver Sparrow blijkt ook op Macs met de nieuwe M1-processor te werken. Onlangs maakte onderzoeker Patrick Wardle ook al melding van malware die het nieuwe platform ondersteunt. Apple heeft de ontwikkelaarscertificaten van beide Silver Sparrow-bestanden inmiddels ingetrokken.