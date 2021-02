Honderden mensen laten na datalek bij GGD gegevens verwijderen

Honderden mensen hebben na het datalek bij de GGD hun persoonsgegevens uit de systemen van de gezondheidsdienst laten verwijderen. De GGD'en hebben mensen die vroegen om hun gegevens te verwijderen een brief gestuurd waarin ze erop wijzen dat het verwijderverzoek gevolgen voor de vaccinatie kan hebben, wat weer voor allerlei ophef zorgt.

Alleen in Limburg staat de teller al op 344 mensen die de GGD hebben gevraagd hun gegevens uit de systemen te halen, zo meldt De Telegraaf. GGD GHOR, de overkoepelende organisatie van GGD'en, liet eerder al weten dat mensen een verzoek kunnen indienen om hun persoonsgegevens uit de systemen te verwijderen, maar dat dit wel gevolgen kan hebben.

Als de uitslag van een coronatest nog niet bekend is kan die niet meer worden doorgegeven. Daarnaast is het niet mogelijk voor mensen die zich hebben laten vaccineren om hun persoonsgegevens te verwijderen als ze hun vaccinatiegegevens wel in het systeem willen laten staan. Verder kan het verwijderen van de persoonsgegevens ervoor zorgen dat een al gemaakte afspraak voor de eerste of tweede prik niet kan doorgaan en gevaccineerden niet meer over bijwerkingen of andere bijzonderheden rondom het vaccinatieprogramma kunnen worden ingelicht.

De brief waarin de GGD'en hierop wijzen valt niet bij iedereen in goede aarde. Sommige mensen ervaren het als een chantage- of drukmiddel. "We begrijpen de kritiek helemaal, maar we zullen toch op de een of andere manier moeten wijzen op de consequenties van gegevens verwijderen. Het is absoluut niet bedoeld als drukmiddel. We hebben er vooraf, met alle GGD’en samen, heel goed over nagedacht op welke manier we duidelijk moeten maken wat er gebeurt na uitschrijving. Dat proberen we op een zo zorgvuldig mogelijke manier te doen", zegt Raymond Stijns van de GGD Zuid Limburg tegenover De Telegraaf.

De GGD'en zeggen dat ze persoonsgegevens verwijderen als deze niet langer noodzakelijk zijn, met een maximale bewaartermijn van vijf jaar. "We bewaren persoonsgegevens in ieder geval voor de gehele duur van de pandemie." Vaccinatiegegevens worden minimaal twintig jaar bewaard als mensen hier toestemming voor geven.

Smartengeld

Gisteren liet Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, nog weten dat smartengeld bij misbruik van persoonsgegevens de regel en geen uitzondering moet zijn. Of slachtoffers van het datalek bij de GGD, waarbij gegevens uit twee coronasystemen te koop op internet werden aangeboden, ook een vergoeding krijgen is onbekend. "Daarover kunnen we nu nog niets zeggen. De politie doet op dit moment namelijk nog onderzoek naar de datadiefstal. Als het daadwerkelijk zou gaan om uw gegevens, wordt u hierover geïnformeerd", aldus GGD GHOR.