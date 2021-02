Cameradienst voor kinderdagverblijven lekt data 12.000 gebruikers

Een Britse cameradienst voor kinderdagverblijven heeft de privégegevens van 12.000 gebruikers gelekt die vervolgens op internet zijn gepubliceerd. Het gaat e-mailadressen, gehashte wachtwoorden, namen en gebruikersnamen. Vanwege het datalek is cameradienst NurseryCam zelf nog altijd offline.

NurseryCam maakt het mogelijk voor ouders om met de camera's van het kinderdagverblijf van hun kind mee te kijken. Zo'n veertig kinderdagverblijven in het Verenigd Koninkrijk maken gebruik van de cameradienst. Ouders installeren een app en kunnen vervolgens via een aangemaakt account hun kind bij het kinderdagverblijf op afstand in de gaten houden.

Recentelijk liet een beveiligingsonderzoeker weten dat de app en het onderliggende platform allerlei kwetsbaarheden bevatten, waardoor onbevoegden zouden kunnen meekijken. Het blijken niet de enige problemen van NurseryCam te zijn. Een aanvaller wist onlangs toegang tot de gebruikersdatabase te krijgen en heeft die vervolgens op internet geplaatst. De database bevat 12.000 unieke accounts van ouders.

NurseryCam heeft de Britse privacytoezichthouder ICO en betroffen ouders over het datalek geïnformeerd, melden de BBC en The Register. Daarnaast is de server van de cameradienst uit voorzorg offline gehaald. Op het moment van schrijven is ook de website van NurseryCam offline.