Overheid werkt aan CoronaCheck-app voor tonen van testbewijzen

Het ministerie van Volksgezondheid werkt aan een nieuwe app genaamd CoronaCheck waarmee mensen kunnen aantonen dat ze negatief op het coronavirus zijn getest om vervolgens toegang tot allerlei evenementen te krijgen. Dat laat minister De Jonge weten in een brief aan de Tweede Kamer. Naast de app wordt er aan een alternatief gewerkt waarbij geen smartphone benodigd is.

Met het testbewijs moeten burgers tijdelijk toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld evenementen en activiteiten in economie, cultuur en sport. "Het kabinet is van mening dat de inzet van het verplichte testbewijs een aanvullende maatregel kan zijn om de samenleving op verantwoorde wijze, stap voor stap, te kunnen openen in de periode dat de vaccinatiegraad nog niet hoog genoeg is", schrijft de minister.

Om het testbewijs in te voeren is De Jonge naast de ontwikkeling van de app ook bezig met een wetsvoorstel. "De inzet van het testbewijs betekent een impliciete testverplichting voor bezoekers aan bepaalde voorzieningen of activiteiten en raakt daarmee aan grondrechten. Voor de verplichte inzet van een testbewijs is daarom een specifieke wettelijke basis noodzakelijk."

Volgens de minister worden eraan de ontwikkeling van de app geen concessies gedaan. "Net als eerder bij CoronaMelder en GGD Contact is daarom sprake van privacy & security by design, een open ontwikkelproces, open source waar technisch mogelijk, geen nieuw centraal register van persoonlijke gegevens maar decentrale verwerking in de app zelf en een passende set van beveiligingsmaatregelen. Hierbij is het ook passend dat de app zich op basis van ervaringen in de eerste weken doorontwikkeld wordt."

Balans tussen privacy en misbruik

De Jonge merkt op dat bij de ontwikkeling van de app de belangrijkste afweging is het vinden van de juiste balans tussen de mate van bescherming van persoonsgegevens en het tegengaan van misbruik. Testuitslagen bevatten vaak veel gevoelige persoonsgegevens, zoals Burgerservicenummers en de testuitslag zelf. De minister wil voorkomen dat deze gegevens in handen komen van de controleur van het bewijs. Aan de andere andere kant moet misbruik worden voorkomen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

"Het verkleinen van de kans op misbruik moet daarom worden afgewogen tegen de verwerking van kwetsbare persoonsgegevens. Temeer omdat met het verplicht testbewijs ook het verplicht tonen ontstaat van de gegevens in dit bewijs", aldus De Jonge. Die hecht er naar eigen zeggen aan om privacy en informatieveiligheid in dit geval zwaarder te laten wegen dan het volledig uitsluiten van alle mogelijke misbruik. "Dit omdat het gaat om uiterst gevoelige gegevens die zouden worden getoond aan private controleurs bij toegang tot allerlei voorzieningen of activiteiten", merkt de minister op.

Die geeft aan dat er wel technische maatregelen zullen worden genomen om de meest voor de hand liggende vormen van misbruik zo veel mogelijk te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het ophalen van testbewijzen met behulp van DigiD om zeker te zijn over iemands identiteit. "Zo kunnen we misbruik aan de voorkant voorkomen en kunnen we op straat af met minder persoonsgegevens", schrijft de minister. Wanneer CoronaCheck precies wordt gelanceerd is nog onbekend.