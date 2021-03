Brussel komt met plan voor digitaal Europees coronapaspoort

Brussel komt deze maand met het plan voor de invoering van een digitaal Europees coronapaspoort. Dat heeft voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op Twitter aangekondigd. Volgens Von der Leyen zal het coronapaspoort privacy, security en databescherming respecteren.

Via de "Digital Green Pass" kunnen personen aangeven dat ze zijn gevaccineerd of getest. Met het coronapaspoort moeten burgers straks weer in de EU en daarbuiten kunnen reizen, aldus Von der Leyen. De Europese Commissie werkt nu aan een wetsvoorstel voor de invoering van het coronapaspoort. Dat zal deze maand worden gepresenteerd. Eerder stelde de EC-vooriztter al dat de ontwikkeling van een coronpaspoort drie maanden in beslag zal nemen. Door het voorstel nu te presenteren zou het paspoort voor de zomer gereed moeten zijn.

Onlangs lanceerde Israël ook al een coronapaspoort met dezelfde naam. Israëliërs die zijn gevaccineerd of hersteld van corona kunnen via de "Green Pass" app toegang tot sportscholen, theaters, hotels, zwembaden, concerten en synagoges krijgen. Betreffende gelegenheden zijn verplicht om de paspoorten van bezoekers te scannen. Personen zonder paspoort mogen niet worden toegelaten. Voor wie geen smartphone heeft is er een gezondheidscertificaat met streepjescode dat kan worden geprint.

D66-leider Sigrid Kaag riep dit weekend op tot de invoering van een Europees vaccinatiebewijs. Een plan dat de leiders van CDA, GroenLinks, PVV, SP en VVD niet zien zitten, zo bleek tijdens het RTL-verkiezingsdebat. Een motie van FvD-leden Van Haga en Baudet dat een vaccinatiebewijs geen toegangspaspoort mag vormen voor deelname aan de samenleving werd eerder nog door onder andere de VVD, CDA, GroenLinks en SP verworpen.