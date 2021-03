Dekker zal motie over budget Autoriteit Persoonsgegevens niet uitvoeren

Begin februari nam de Tweede Kamer een motie van SP-Kamerlid Hijink aan om het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens te verhogen, maar minister Dekker voor Rechtsbescherming zal deze motie niet uitvoeren. Dat laat de minister in een brief aan de Tweede Kamer weten.

Vorig jaar maakte de minister al duidelijk dat een volgend kabinet over de groei van de privacytoezichthouder moet oordelen. Dat was een reactie op een onderzoek dat KPMG deed naar de capaciteit van de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de onderzoekers zijn erop dit moment onvoldoende processen bij de toezichthouder vastgelegd waardoor taken en benodigde financiële middelen alleen met onzekerheden zijn te beschrijven.

Dit maakt het niet mogelijk om een eenduidig antwoord te geven hoeveel geld en medewerkers de Autoriteit Persoonsgegevens nodig heeft om de taken uit te voeren, reageerde Dekker in een reactie op het KPMG-rapport. Ook in een reactie op de motie wijst de minister hiernaar. "Tijdens het debat heb ik toegelicht dat de KPMG-onderzoekers concluderen dat er nog te veel onzekerheden aanwezig zijn om voor de Autoriteit Persoonsgegevens tot een eenduidige, meerjarige, vooruitkijkende capaciteitsraming te komen."

"Naast het feit dat uit het onafhankelijke onderzoek geen concreet groeipad volgt is het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens niet op voorhand eenduidig te bepalen. Dit volgt mede uit de onzekerheden waarover de onderzoekers hebben gerapporteerd", gaat Dekker verder, die toevoegt dat de motie niet is voorzien van een financiële dekking. Door de demissionaire status van het kabinet is het volgens de minister niet mogelijk om toezeggingen te doen over de uitvoering van de motie, aangezien dit nieuw beleid zou betreffen. "Ik laat de besluitvorming over de uitvoering van deze motie daarom over aan een volgend kabinet", komt Dekker tot de conclusie.