Microsoft Teams krijgt ondersteuning voor end-to-end encryptie

Communicatiedienst Microsoft Teams gaat end-to-end encryptie ondersteunen, zo heeft Microsoft aangekondigd. In eerste instantie zal de beveiligingsoptie alleen voor één-op-ééngesprekken beschikbaar zijn, gevolgd door support voor online meetings op een later moment. Volgens het techbedrijf is de optie bedoeld voor gevoelige online gesprekken.

Organisaties die van Microsoft Teams gebruikmaken kunnen zelf bepalen welke medewerkers end-to-end encryptie kunnen inschakelen. In de eerste helft van dit jaar zal Microsoft een test met end-to-end versleuteld bellen voor commerciële klanten beschikbaar maken. Vervolgens zal de support van end-to-end encryptie worden uitgebreid naar online meetings.

Verder zal het straks mogelijk zijn voor organisaties om te bepalen waar hun Microsoft Teams-data wordt opgeslagen en kan de organisator van een Teams-call voor specifieke of alle deelnemers de video uitschakelen. Dit moet organisators, bijvoorbeeld in het onderwijs, meer controle geven en ongewenste verstoringen voorkomen, aldus Microsoft.