Nederlandse identificatie-app PiM gekoppeld met betaaldienst Buckaroo

De Nederlandse identificatie-app PiM van KPN, waarmee gebruikers zich bij bedrijven, winkels en webshops kunnen aanmelden, inloggen en betalen, is gekoppeld met betaaldienst Buckaroo. De app moet voor een "wachtwoordloos Nederland" zorgen, zo laat KPN weten.

Gebruikers installeren de app en maken vervolgens een persoonsgebonden account aan met basisgegevens. Het gaat dan in eerste instantie om gebruikersnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Extra gegevens zoals bankrekeningnummer en adres kunnen later worden toegevoegd. Vervolgens kunnen gebruikers zich via de app bij een bedrijf, winkel of webshop identificeren.

Door de koppeling met Buckaroo kunnen gebruikers zich via PiM aanmelden en identificeren bij bijvoorbeeld webwinkels en online diensten. Hierdoor is het mogelijk om via de app bij verschillende websites in te loggen, waarbij gebruikers niet meer meerdere wachtwoorden hoeven te onthouden. Verder hebben gebruikers controle over welke gegevens ze via PiM met bedrijven delen.

Om zich bij een bedrijf aan te melden moet eerst de PiM-app via Face-id, vingerafdruk of een pincode worden geopend. Vervolgens scant de gebruiker de PiM qr-code van de webshop of bedrijf. Na goedkeuring van de gebruiker worden zijn of haar gegevens direct door PiM met het bedrijf gedeeld. De identificatie-app kan zowel online als fysieke identificatiemethode worden ingezet, als in het online betaalproces en het digitaal ondertekenen van documenten. "PiM maakt een wachtwoordloos Nederland mogelijk, waarbij veiligheid en gebruiksvriendelijkheid voorop staan", aldus KPN. De app is zowel voor Android als iOS beschikbaar.