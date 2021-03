Gezondheidsorganisatie WHO voorlopig tegen coronapaspoort voor reizen

Wereldgezondheidsorganisatie WHO is voorlopig geen voorstander van een coronapaspoort waarmee mensen vrij kunnen reizen. Er is nog altijd te weinig bekend of mensen die gevaccineerd zijn het virus kunnen verspreiden. Daarnaast is er een tekort aan vaccins, waardoor het vaccineren van reizigers ervoor kan zorgen dat er minder vaccins beschikbaar zijn voor risicogroepen, aldus de WHO.

"Op het moment vindt de WHO dat nationale autoriteiten en vervoerders geen bewijs van een coronavaccinatie moeten introduceren als voorwaarde voor internationaal reizen, aangezien er nog steeds teveel onbekend is over de effectiviteit van de vaccinatie in het verminderen van de verspreiding", zo laat de Wereldgezondheidsorganisatie op de eigen website weten.

De WHO stelt ook dat personen die geen toegang tot een vaccin hebben oneerlijk worden gehinderd in hun bewegingsvrijheid als een coronapaspoort een voorwaarde wordt om te reizen. "Nationale autoriteiten moeten volksgezondheidsmaatregelen kiezen die de individuele bewegingsvrijheid het minst beperken", gaat de Wereldgezondheidsorganisatie verder.

Naast ethische en juridische overwegingen zijn er volgens de WHO ook technische vragen waar rekening mee moet worden gehouden. "Hoewel de vaccinatiestatus eenvoudig digitaal is vast te leggen, vereist de mogelijkheid om individuen uniek te identificeren en de vaccinatiestatus te controleren internationale samenwerking over meerdere systemen en moeten open interoperabiliteitsstandaarden worden toegepast om veilige opslag en uitwisseling van data te ondersteunen."

Hoewel de WHO zegt voorlopig tegen een coronapaspoort voor reizen te zijn, werkt de organisatie wel samen met partners om een framework en specificaties voor een digitaal vaccinatiecertificaat op te stellen dat zowel nationaal als internationaal is te gebruiken. Afgelopen maandag liet voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen weten dat Brussel binnenkort met een plan voor een digitaal coronapaspoort komt.