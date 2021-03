Managed serviceprovider CompuCom slachtoffer van malware-aanval

Managed serviceprovider CompuCom is slachtoffer van een malware-aanval geworden wat gevolgen heeft voor de dienstverlening aan klanten. In een verklaring stelt het bedrijf dat bepaalde systemen door malware besmet zijn geraakt wat invloed heeft op de diensten die aan klanten worden aangeboden.

Een managed serviceprovider (MSP) beheert op afstand systemen van klanten. In het verleden wisten criminelen klanten van managed serviceproviders met ransomware te infecteren via de tool die de MSP gebruikt om klantsystemen op afstand te monitoren en beheren. Uit voorlopig onderzoek blijkt volgens CompuCom dat klantsystemen niet direct zijn geraakt. Verdere details over de aanval en het soort malware zijn niet gegeven.

CompuCom, dat al sinds 1990 bestaat, werd in 2017 voor 1 miljard dollar door kantoorgigant Office Depot overgenomen. Het bedrijf telt achtduizend medewerkers.