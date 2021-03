Denktank: open samenleving met testbewijzen als toegangsbewijs

De samenleving kan weer worden geopend als testbewijzen, in de vorm van een app of papieren qr-code, als toegangsbewijs worden gebruikt, zo stelt de Denktank Coronacrisis van de Sociaal-Economische Raad (SER). De privacy moet hierbij wel zijn gewaarborgd en uitsluiting moet worden voorkomen, aldus het advies van de Denktank dat vandaag aan het kabinet wordt aangeboden.

"Testbewijzen kunnen gebruikt worden om delen van de samenleving op verantwoorde wijze sneller open te stellen en de verspreiding van het virus te beheersen. Maar de inzet van testbewijzen moet in samenhang met de andere veiligheids- en gedragsmaatregelen worden gezien", zo stelt de Denktank, die benadrukt dat de inzet van testbewijzen als toegangsbewijs tijdelijk moet zijn. Daarnaast moeten zowel de testen als de bewijzen gratis zijn.

In het advies wordt gepleit voor het ontwikkelen van een richtlijn die laat zien hoe hoog het risico is op besmetting bij een activiteit, en of op basis daarvan een testbewijs ingezet zou moeten worden. Bij de opzet van de benodigde infrastructuur is privacy cruciaal. "Een van de belangrijkste uitgangspunten is de waarborging van de privacy. Naast gewone persoonsgegevens worden bij testen en testbewijzen bijzondere persoonsgegevens verwerkt", zo staat in het advies vermeld.

De Denktank stelt dat alle testbewijzen risico's voor de gegevensbescherming met zich meebrengen. De overheid moet daarom op tijd starten met het in kaart brengen van gevraagde persoonsgegevens, de veiligheid en risico’s. Vervolgens zullen er voldoende maatregelen moeten worden getroffen om deze risico’s te beperken. Daarbij laat de Denktank weten dat de verantwoordelijkheid wat betreft de privacybescherming niet alleen bij de overheid ligt, maar ook bij private partijen.

Een ander punt waar de Denktank op wijst is dat uitsluiting moet worden voorkomen. Zowel het testen voor een testbewijs en het verkrijgen van een testbewijs moeten gratis zijn. Daarnaast moet worden gekeken naar praktische oplossingen om mensen toegang te geven die zijn gevaccineerd of een besmetting hebben doorgemaakt, laat het advies verder weten. Ook moet uitsluiting worden voorkomen van Nederlanders met weinig of geen digitale vaardigheden. "Zorg dat digitale testbewijzen eenvoudig, duidelijk en bereikbaar zijn", aldus het advies.