Minister: vaccinatiebewijs komt zowel op papier als digitaal beschikbaar

Het vaccinatiebewijs waarmee burgers kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd moet zowel op papier als digitaal beschikbaar komen, zo heeft minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Volgens de minister zijn er binnen de Rijksoverheid verschillende initiatieven in ontwikkeling waarop mogelijk voortgebouwd kan worden, waarbij wordt gewezen naar een test-app, MijnOverheid en de Berichtenbox-app.

Daarnaast zijn er initiatieven van commerciële partijen, het gele boekje en internationale initiatieven die als vaccinatiebewijs kunnen gaan dienen, aldus de minister. "Om hierin een keuze te kunnen maken is het van belang scherp te hebben waaraan de oplossingen zullen moeten voldoen. Te denken valt naast de al genoemde interoperabiliteit aan dataminimalisatie in verband met privacy, gebruikersgemak en fraudebestendigheid. "

Een punt dat nog moet worden uitgewerkt is vanuit welke bron de gegevens voor het vaccinatiebewijs worden aangeleverd. Zorgverleners die de vaccinatie toedienen registreren dit en kunnen deze gegevens na toestemming van de gevaccineerde doorgegeven aan het centraal vaccinatieregister van RIVM (CIMS).

"De vraag rijst of en zo ja hoe gebruik gemaakt zou kunnen worden van het centraal vaccinatieregister. Er moet worden gekeken naar bijvoorbeeld de juridische grondslag, en naar vraagstukken zoals het feit dat niet iedereen toestemming heeft gegeven, of zal willen geven, om zijn/haar vaccinatiegegevens hierin op te nemen, als gevolg waarvan niet van iedereen vaccinatiegegevens in CIMS zullen zijn opgenomen", merkt De Jonge op.

Andere punten waar nog naar moet worden gekeken is de privacy, welke partij het bewijs gaat uitgeven en wie de controle uitvoert. De minister wil voor het aanbreken van de zomervakanties in afstemming met de Europese initiatieven en aangekondigde wetgeving een internationale toepassing gereed hebben. Vorige week meldde voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen dat Brussel deze maand met het plan voor de invoering van een digitaal Europees coronapaspoort komt.