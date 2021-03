Overheid test CoronaCheck-app komend weekend tijdens proeffestivals

De CoronaCheck-app waarmee mensen kunnen aantonen dat ze negatief op het coronavirus zijn getest wordt komend weekend tijdens twee proeffestivals in Biddinghuizen ingezet. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid aangekondigd, zo laten De Telegraaf en NOS weten.

Organisator Tim Boersma van Fieldlab Evenementen stelt Omroep Flevoland dat de methode sneller werkt dan de uitslag van een coronatest via e-mail. Gebruikers die zich hebben laten testen krijgen een code, die in de CoronaCheck-app moet worden ingevoerd. Vervolgens genereert de app een qr-code die medewerkers van het festival bij de ingang kunnen scannen.

De testversie van de app bevat geen persoonsgegevens, maar dat zal veranderen. "Je wilt natuurlijk straks voorkomen dat iemand zich laat testen, zijn negatieve test op zijn telefoon zet, zijn telefoon aan de buurman geeft en die dan vervolgens naar een concert gaat en wel degelijk besmet blijkt. Nou om dat helemaal dicht te zetten hebben we wel iets van persoonsgegevens nodig in die app en daarvoor moet de wet gewijzigd worden", maakte minister De Jonge van Volksgezondheid afgelopen maandag tijdens de coronapersconferentie bekend. De app zou op den duur ook kunnen worden uitgebreid met een vaccinatiebewijs.

Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent bij de Radboud Universiteit Nijmegen, beschrijft op zijn persoonlijk blog Xot.nl verschillende problemen die bij het gebruik van een coronapaspoort komen kijken, zoals discriminatie, privacy en logistiek. "Sowieso geeft het inchecken een gevoel van meekijken (of dat nu terecht is of niet, individuele burgers zullen er vooral op moeten vertrouwen dat er niemand meekijkt). Maar het blijft niet bij dit gevoel alleen", merkt Hoepman op. Doordat de app persoonsgegevens gaat bevatten is toegang tot niet-essentiële plekken straks niet langer meer anoniem.

"Al met al blijf ik dan nog steeds met de vraag zitten waarom, voor een tijdelijke maatregel, een app ontwikkeld moet worden. En blijven de logistieke en discriminatoire issue wat mij betreft staan. En blijft de vraag of het verstandig is om een vorm van strikte toegangscontrole voor onderwijs, en andere sociale en culturele bijeenkomsten in te voeren, ook al is deze tijdelijk", besluit Hoepman.