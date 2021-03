Hackerscollectief krijgt door hard-coded wachtwoord toegang tot 150.000 beveiligingscamera's

Een internationaal hackerscollectief heeft door middel van een hard-coded wachtwoord toegang tot 150.000 beveiligingscamera's gekregen, onder andere in ziekenhuizen, gevangenissen, politiebureaus, scholen en bedrijven. Zo kon er worden meegekeken met internetbedrijf Cloudflare en autofabrikant Tesla, meldt Bloomberg.

De hackers claimen ook toegang te hebben tot het videoarchief van de betreffende camera's. De beveiligingscamera's zijn van het bedrijf Verkada. Volgens Tillie Kottmann, een van de leden van het collectief, was een onbeveiligd intern Jenkins-ontwikkelsysteem van Verkada toegankelijk vanaf het internet. Het bevatte de inloggegevens van een account met "superadminrechten" op het Verkada-netwerk. Nadat er toegang tot het netwerk was verkregen kon het collectief meekijken met de camera's.

Doordat de groep naar eigen zeggen roottoegang tot de camera's had was het daarvandaan ook mogelijk om toegang tot de netwerken van bepaalde Verkada-klanten te krijgen. Het collectief zegt verder informatie over duizenden Verkada-klanten te hebben gedownload, alsmede financiële cijfers van het bedrijf zelf.

Verkada stelt in een reactie dat het alle interne beheerdersaccounts heeft uitgeschakeld om ongeautoriseerde toegang te voorkomen. Het bedrijf is nu bezig met een onderzoek naar de omvang van het incident. Nadat Verkada werd ingelicht door Bloomberg verloor het hackerscollectief, met de naam "APT 69420 Arson Cats", de toegang tot de camera's, aldus Kottmann.