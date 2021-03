Aanvallers infecteerden meer dan vijftig servers van UvA en HvA

Bij de aanval op de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben aanvallers meer dan vijftig van de ruim duizend servers van de onderwijsinstellingen geïnfecteerd met malware, om op een later moment ransomware uit te rollen. Dat melden beide onderwijsinstellingen.

De aanval werd echter in een vroegtijdig stadium opgemerkt door het Security Operations Centre (SOC), waarna direct maatregelen zijn genomen en forensisch onderzoek is gestart. De getroffen servers zijn inmiddels allemaal opgeschoond. Volgens de UvA en HvA zijn er vooralsnog geen aanwijzingen dat de aanvallers uit waren op data of persoonsgegevens.

Omdat de aanvallers wel toegang hebben gehad tot een aantal systemen en de versleutelde wachtwoorden is alle gebruikers uit voorzorg gevraagd hun wachtwoord te wijzigen. Ruim 110.000 medewerkers en studenten hebben in anderhalve week hun wachtwoord gewijzigd.

De komende weken worden de aanval en de aanpak van de HvA en de UvA geëvalueerd en vinden waar nodig aanvullende onderzoeken plaats. Na afronding van het onderzoek zullen de geleerde lessen en aanbevelingen openbaar worden gemaakt, in het bijzonder met andere hoger onderwijsinstellingen. Hoe de aanvallers binnen wisten te komen is nog niet bekendgemaakt.