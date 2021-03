Politie lanceert speciale taskforce om ransomware te bestrijden

De Nederlandse politie heeft een speciale taskforce gelanceerd die zich gaat bezighouden met de bestrijding van ransomware. In de Ransomware Taskforce, een initiatief van de Eenheid Oost-Brabant, bundelen het Team High Tech Crime (THTC) en de regionale cybercrimeteams hun krachten.

"We kijken naar het hele criminele proces rond ransomware, bijvoorbeeld waar fouten zitten in de achterliggende infrastructuur. Die gebruiken we om het criminele netwerk neer te halen", zegt Marijn Schuurbiers van het Team High Tech Crime. De taskforce werkt aan bestrijding van ransomware en heeft als doel om schade en slachtoffers te voorkomen, het criminele proces te verstoren en daders op te sporen.

"Dat doen we samen met publieke en private partners en in internationaal verband", voegt Matthijs Jaspers van het Cybercrimeteam Oost-Brabant toe. Hij merkt op dat bedrijven zelf ook maatregelen kunnen nemen om de kans op ransomware te verkleinen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het maken van back-ups, installeren van beveiligingsupdates en antivirussoftware en het gebruik van tweefactorauthenticatie.

"We zien dat criminelen de bedrijven die hiervan gebruikmaken links laten liggen. Het omzeilen ervan kost de criminelen te veel moeite en er is een groot aanbod aan potentiële slachtoffers die geen 2FA hebben. Als Nederlandse bedrijven 2FA structureel gaan toepassen, zal dat impact hebben op het aantal gedupeerden", aldus Jaspers.