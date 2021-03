OV-NL: anoniem reizen blijft mogelijk na verdwijnen OV-chipkaart

Het blijft mogelijk om anoniem in het openbaar vervoer te reizen als de huidige OV-chipkaart straks is verdwenen, zo stelt Pedro Peters, voorzitter van branchevereniging OV-NL. Deze week is er in Lelystad begonnen met een proef waarbij reizigers via hun bankpas, creditcard of betaalpas op hun smartphone kunnen in- en uitchecken. De betaling vindt automatisch plaats.

Voor wie niet met zijn bankpas of telefoon wil in- en uitchecken zal er straks een aparte OV-kaart verschijnen. "Er blijft altijd de mogelijkheid om anoniem te reizen. Er zijn mensen die niet met hun bankpasje willen of zelfs geen bankpasje hebben. Er blijft de mogelijkheid om anoniem te reizen met een chipkaart waarop saldo moet staan, net als nu", aldus Peters tegenover BNR. Eind 2023 zou het in- en uitchecken met de bankpas in heel Nederland moeten werken.

Volgens Peters hoeven reizigers zich geen zorgen over de veiligheid te maken. "Het is een bankpas, dat voldoet aan de hoogste veiligheidseisen. Daar kun je je bijna niets bij voorstellen." Treinreiziger.nl laat weten dat er nu OV-chipkaarten in omloop zijn die nog na 2023 geldig zijn. Wat daarmee zal gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Ook de kosten van de nieuwe "anonieme" chipkaart zijn nog onbekend.

OV-NL presenteerde vandaag een plan voor de toekomst van het openbaar vervoer in Nederland. Daarin wordt ook gewezen op de komst van het nieuwe "OV-betalen" en stelt de branchevereniging dat de OV-chipkaart naast de nieuwe betaalmethoden blijft bestaan. "Maar binnenkort kun je ook eenvoudig met je bankpas of mobiele telefoon in- of uitchecken. Meer gemak en drempelverlagend voor reizigers om het OV te pakken op ieder gewenst moment."