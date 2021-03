Bitwarden lanceert send-feature voor versleuteld delen van data

Wachtwoordmanager Bitwarden heeft een nieuwe feature gelanceerd waarmee gebruikers op versleutelde wijze data met anderen kunnen delen. Bitwarden Send ondersteunt het uitwisselen van tekst en bestanden tot honderd megabyte. Gebruikers kiezen een bestand of vullen de betreffende tekst in en kunnen daarna aangeven wanneer de aangeboden download wordt verwijderd of verloopt. Ook is het mogelijk om de download van een wachtwoord te voorzien.

Vervolgens genereert Bitwarden Send een downloadlink die de gebruiker met anderen kan delen. De feature heeft zeer veel weg van Firefox Send, een dienst van Mozilla voor het versleuteld uitwisselen van data waar vorig jaar de stekker uit werd getrokken. Bitwarden plaatste een video van de nieuwe Send-feature op YouTube, waarin het laat zien hoe de feature is te gebruiken voor het delen van wachtwoorden tussen medewerkers van een organisatie. Volgende week zegt Bitwarden met meer informatie over de nieuwe feature te zullen komen.