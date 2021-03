Politie houdt elf Twentenaren aan voor rol bij WhatsAppfraude

De politie heeft elf personen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij WhatsAppfraude. Het elftal fungeerde volgens de politie als katvanger. Ze stelden hun rekening ter beschikking aan criminelen. Die gebruikten de rekeningen bij het oplichten van mensen via WhatsApp.

De gegevens van de verdachten kwamen naar voren in onderzoeken naar WhatsAppfraude. "In 2020 is oplichting via WhatsApp enorm toegenomen", aldus de politie. "Onderzoeken naar cybercrime zijn lastig, er is veel onderzoek en informatie nodig om bij daders uit te komen", zo laat de politie verder weten.

Om WhatsAppfraude efficiënter aan te pakken worden alle landelijke internetaangiftes door de politie gebundeld en geautomatiseerd onderzocht op naam en telefoonnummer/bankrekeningnummer. Dit moet duidelijk maken hoe de netwerken in elkaar zitten en worden clusters van oplichtingen zichtbaar die zeer waarschijnlijk door hetzelfde criminele netwerk zijn gepleegd.

Op deze manier heeft het cybercrimeteam Oost-Nederland vorig jaar veel inzicht gekregen in patronen en netwerken die zich met WhatsAppfraude bezighouden, alsmede de katvangers die hier een rol bij spelen. Tijdens de afgelopen actieweek zijn elf katvangers aangehouden. Het gaat mensen in de leeftijd van 20 tot 33 jaar, allemaal uit Twente.

Uit het onderzoek van het cybercrimeteam is een groep van in totaal negentig katvangers in Twente in beeld gekomen. Een groot deel van deze verdachten is de afgelopen tijd aangehouden en verhoord. Met de elf aanhoudingen hebben alle aangiften tegen de negentig katvangers een vervolg gekregen. De komende tijd verwacht de politie meer acties in Nederland tegen katvangers uit te voeren.