Kabinet: Belastingdienst moet zo snel mogelijk aan de AVG voldoen

De Belastingdienst moet zo snel mogelijk aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Archiefwet en Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) voldoen, zo stellen demissionair staatssecretarissen Vijlbrief en Van Huffelen van Financiën. De bewindslieden reageerden op een verzoek van CDA-Kamerlid Omtzigt om een overzicht te geven van alle wetten waar de Belastingdienst zich de afgelopen zeven jaar niet aan heeft gehouden.

Zo heeft de fiscus de AVG overtreden bij het verwerken van gegevens inzake de dubbele nationaliteit. De Autoriteit Persoonsgegevens constateerde dat de handelswijze van de afdeling Toeslagen bij drie verwerkingen van nationaliteit onrechtmatig was. "Toeslagen heeft op deze punten in strijd gehandeld met de Wet bescherming persoonsgegevens en sinds 25 mei 2018 in strijd met de AVG", zo stellen de staatssecretarissen. De Belastingdienst heeft deze verwerkingen inmiddels rechtgezet.

"Zoals gezegd handelt de Belastingdienst in het algemeen volgens wet- en regelgeving en is het ook de voortdurende inzet daar naar te handelen. Tegelijk constateren we dat dit helaas niet altijd het geval is geweest. Dat vinden we ernstig en het is dan ook van belang om blijvend te toetsen of de Belastingdienst conform de wet werkt", laten Vijlbrief en Van Huffelen in hun reactie weten.

De staatssecretarissen voegen toe dat er een traject is ingezet dat de problemen rondom (persoons)registraties, risicomodellen en het gebruik van persoonsgegevens zoals nationaliteit in beeld moet brengen, oplossen en voorkomen. "Juist de Belastingdienst moet zich als overheidsorganisatie houden aan alle wet- en regelgeving en aan de kaders van de rechtsstaat. Dat betekent dat de Belastingdienst zo snel mogelijk moet voldoen aan de AVG, de Archiefwet en Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)."

J.A. Vijlbrief de staatssecretaris van Financiën – Toeslagen en Douane Alexandra C. van Huffelen Juist de Belastingdienst moet zich als overheidsorganisatie houden aan alle wet- en regelgeving en aan de kaders van de rechtsstaat. Dat betekent dat de Belastingdienst zo snel mogelijk moet voldoen aan de AVG,