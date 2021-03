Inval bij verdachte achter inbraak beveiligingscamera's Tesla en Cloudflare

De Zwitserse politie heeft op verzoek van de FBI een inval gedaan bij een man die wordt verdacht van het inbreken op beveiligingscamera's van Tesla, Cloudflare, ziekenhuizen, intensivecarebedden, gevangenissen en andere organisaties. Dat laat Bloomberg News weten en wordt ook de man zelf bevestigd.

Een hackerscollectief maakte vorige week bekend dat het door middel van een hard-coded wachtwoord toegang tot 150.000 beveiligingscamera's van fabrikant Verkada had gekregen. Deze camera's worden wereldwijd door allerlei organisaties gebruikt. In een verklaring stelt Verkada dat de aanvallers toegang tot een Jenkins-server hadden gekregen die de supportafdeling van het bedrijf gebruikt voor "bulk onderhoudswerkzaamheden" aan de beveiligingscamera's van klanten, zoals het op verzoek van klanten aanpassen van bepaalde instellingen.

De aanvallers wisten door middel van een hard-coded wachtwoord toegang tot een "superadmin-account" op de Jenkins-server te krijgen en konden zo de camera's van klanten benaderen, waaronder opgeslagen videobeelden. Volgens Verkada hadden de aanvallers van 7 tot en met 9 maart toegang tot het systeem. Het bedrijf maakt verder excuses en laat weten dat het de belofte aan klanten over de toegang tot hun camera's niet is nagekomen.

Na berichtgeving over de aanval deed de Zwitserse politie op verzoek van de FBI een inval in de woning van de man, die als woordvoerder voor het hackerscollectief optrad. Ook de woning van zijn ouders werd doorzocht. Bij de huiszoeking zijn volgens de verdachte in een bericht op het sociale netwerk Mastodon al zijn "elektronische apparaten" in beslag genomen. Verdere informatie is niet gegeven, meldt Vice Magazine.