Brussel komt morgen met voorstel voor digitaal coronapaspoort

De Europese Commissie komt morgen met een wetsvoorstel voor een digitaal coronapaspoort dat houders meer vrijheden moet geven om binnen de EU te reizen. Het "digital green certificate" kan drie soorten bewijzen bevatten, namelijk of iemand is gevaccineerd, getest of is hersteld van corona.

"Al deze bewijzen zijn nationaal. Er komt dus geen Europese databank die deze – vaak gevoelige medische – gegevens bijhoudt", laat CDA-Europarlementariër Esther de Lange op Twitter weten. De EU zal naast de juridische kant ook voor een digitale infrastructuur zorgen zodat de verschillende nationale coronapaspoorten binnen de hele Europese Unie zijn te gebruiken. Daarnaast stelt de EU eisen aan de inhoud en geldigheidsduur van de bewijzen. En moeten lidstaten moeten instaan voor de authenticiteit van de bewijzen, merkt De Lange op.

Het paspoort zal bestaan uit een barcode of "unique identifier" die door de autoriteiten kan worden gescand. Het digital green certificate is daarnaast specifiek bedoeld voor reizen binnen de Europese Unie en niet bedoeld voor toegang tot cafés, bioscopen of festivals. Lidstaten houden daarnaast het recht om reizen naar het buitenland te verbieden of eisen te stellen, zoals een verplichte quarantaine of een coronatest, aan inkomende reizigers mocht de situatie dat vereisen.

"Kortom, met de Groene Pas gaat de EU niet over wie er wel of niet mag reizen, maar als er weer gereisd mag worden maakt de Groene Pas het wel een stuk makkelijker. En daar heeft uiteindelijk iedereen profijt van", zo laat de Lange verder weten. De Europese Commissie wil dat het coronapaspoort in juni voor iedereen beschikbaar is, zowel digitaal als op papier.