HTTPS nog altijd niet wettelijk verplicht voor overheidswebsites

HTTPS is nog altijd niet wettelijk verplicht voor websites van de overheid, ook al had dit eigenlijk al in 2019 geregeld moeten zijn. Dat heeft demissionair staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. HTTPS zorgt voor een beveiligde verbinding tussen website en bezoeker. Het certificaat dat voor HTTPS wordt gebruikt maakt het daarnaast mogelijk om de website te identificeren.

In 2017 liet Knops aan de Tweede Kamer weten dat om de beveiliging van overheidswebsites verder te bevorderen HTTPS wettelijk verplicht zou worden gesteld. "De Wet Digitale Overheid, die naar verwachting in 2019 van kracht zal worden, biedt de mogelijkheid open standaarden aan te wijzen voor een verplichting bij Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB). De AMvB voor HTTPS is naar verwachting per medio 2019 van kracht."

In een vandaag verschenen Kamerbrief over de voortgang van de informatieveiligheid bij de overheid meldt de staatssecretaris dat het wetgevingstraject voor de Wet Digitale Overheid nog niet is afgerond en HTTPS daardoor nog niet wettelijk is verplicht. "Om de beveiliging van overheidswebsites verder te bevorderen, wordt gewerkt aan het verplicht stellen van de open informatieveiligheidsstandaard HTTPS en de complementaire HSTS-standaard voor het beveiligen van de verbinding met overheidswebsites en webapplicaties."

Volgens Knops dragen deze standaarden gezamenlijk bij aan het vertrouwelijk houden van de gegevensuitwisseling met overheidswebsites en -webapplicaties. Om de standaarden te verplichten moet echter wel eerst de Wet Digitale Overheid worden aangenomen. Het wetsvoorstel werd vorig jaar op 18 februari aangenomen door de Tweede Kamer. Nu ligt het voor behandeling bij de Eerste Kamer. Wanneer die over wetsvoorstel zal stemmen is nog onbekend.

Uit cijfers van het Forum Standaardisatie, dat onderzoek doet naar het naleven van informatieveiligheidsstandaarden door de overheid, blijkt dat alle onderzochte overheidsdomeinen inmiddels van HTTPS gebruikmaken en dat het afdwingen van HTTPS steeds beter wordt toegepast door op de juiste manier door te verwijzen en HSTS vaker toe te passen (pdf).