Datalek Belastingsamenwerking West-Brabant door IDOR-kwetsbaarheid

Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) heeft door een IDOR-kwetsbaarheid de gegevens van een onbekend aantal belastingplichtigen in de regio gelekt. Het aanpassen van een getal in een url was voldoende om namen, adressen en WOZ-beschikkingen van andere belastingbetalers in te zien. Ook gerechtelijke vonnissen in schuldhulpsaneringszaken waarin personen met naam en toenaam worden genoemd, konden door derden worden ingezien, zo meldt BN DeStem. Volgens BWB was er wel "enige ict-kennis" vereist om misbruik van het lek te maken.

Het datalek kwam aan het licht dankzij een inwoner van Zevenbergen. Die verstuurde een e-mail naar Belastingsamenwerking West-Brabant waarin hij om informatie vroeg over zijn WOZ-aanslag. De e-mail die hij als antwoord ontving bevatte een url naar zijn gegevens. Het aanpassen van een getal in deze url was voldoende om de gegevens van andere belastingplichtigen in te zien.

Het gaat hier om een Insecure direct object references (IDOR)-kwetsbaarheid. Deze beveiligingslekken doen zich voor wanneer een webapplicatie of API een identifier gebruikt om een object in een database op te vragen zonder authenticatie of andere vorm van toegangscontrole. Ondanks de eenvoud van deze kwetsbaarheid komt die nog altijd geregeld voor.

Zo kreeg de Infectieradar van het RIVM met een IDOR-kwetsbaarheid te maken waardoor vertrouwelijke gegevens van deelnemers voor derden toegankelijk waren. De webwinkel van Blokker lekte op deze manier klantgegevens en bij een Weens bedrijf zorgde een IDOR-kwetsbaarheid ervoor dat de uitslagen van 136.000 coronatests lekte.

"Dit lek is veroorzaakt door een contactformulier dat we nog niet zo lang geleden aan onze website hebben toegevoegd. Met dat formulier zijn zo’n 400 documenten geüpload. Maar dat zijn we nu aan het uitzoeken", laat directeur Peter Stoffelen weten, die tevens van een enorme fout spreekt.

Belastingsamenwerking West-Brabant heeft inmiddels op de eigen website meer uitleg over het datalek gegeven en stelt dat de kans heel klein is dat onbevoegden de gegevens hebben ingezien. "Maar we kunnen het niet uitsluiten. Het datalek heeft een kort tijd op de website gestaan en is inmiddels gedicht. Het lek was ook niet zomaar voor iedereen te zien; daarvoor was wel enige ict-kennis voor nodig."

"Wij zullen in de toekomst nog waakzamer zijn en ook zullen we maatregelen nemen om intern nog alerter te zijn op signalen van datalekken. In feite weet men nooit helemaal weet wat er de toekomst kan gebeuren, maar we zullen alles in het werk stellen om te zorgen dat dit nooit meer gebeurt", zo laat BWB verder weten.