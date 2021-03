Datalek bij GGD raakt duizend Nederlanders die coronatest deden

Duizend Nederlanders die een coronatest lieten doen zijn getroffen door het datalek bij de GGD. Uit politieonderzoek blijkt dat van deze personen de gegevens zijn ingezien, gestolen en mogelijk verkocht. Dat meldt GGD GHOR, de overkoepelende organisatie van GGD'en, vandaag via de eigen website.

De gestolen data bestaat uit naam, adres, telefoon, e-mailadres, burgerservicenummer en nationaliteit. De personen van wie deze gegevens zijn gestolen, zijn of worden via een brief door de GGD geïnformeerd. Het is nu nog niet duidelijk wanneer de politie het onderzoek afrondt en of er nog meer gedupeerden zijn, zo laat GGD GHOR verder weten.

In januari werd bekend dat GGD-medewerkers persoonsgegevens uit twee coronasystemen van de GGD via Telegram te koop aanboden. Het onderzoek dat na de ontdekking werd ingesteld leidde tot de aanhouding van zeven verdachten in de leeftijd van 18 tot en met 25 jaar. Naar aanleiding van het datalek lieten honderden mensen hun gegevens uit de systemen van de GGD verwijderen.

Tevens zegt GGD GHOR dat er maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat GGD-medewerkers gegevens makkelijk uit de systemen kunnen halen zonder daartoe bevoegd te zijn. "Wij hebben een specialistisch team samengesteld en extra controlemaatregelen genomen. Zo kunnen we continu nagaan of onze medewerkers op een zorgvuldige manier omgaan met de persoonsgegevens", aldus de organisatie.