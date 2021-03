Overheidssysteem voor online inzage vaccinatiegegevens begin april live

Het overheidssysteem waarin burgers online hun vaccinatiegegevens kunnen inzien en downloaden zal vanaf begin april live zijn. Eerder werd nog eind maart als datum genoemd. "Door enkele benodigde technische aanpassingen wordt dit circa twee weken later", zo laat demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer weten.

De data wordt verzameld in het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). In het register worden oproep- en vaccinatiegegevens bijgehouden, zoals wie, wanneer, welk vaccin heeft gekregen. Via het systeem kunnen vaccinatiegraad en bijwerkingen worden gemonitord. Het cliëntportaal van het CIMS, toegankelijk via DigiD, geeft burgers straks toegang tot hun eigen vaccinatiegegevens.

Het delen van vaccinatiegegevens met het CIMS gebeurt op basis van toestemming. De gegevens van de gevaccineerde worden alleen met toestemming van hem of haar aan het RIVM doorgegeven. "Tot voor kort gaf meer dan 98 procent van de mensen die werden gevaccineerd bij de GGD’en toestemming aan hun zorgverlener hun vaccinatiegegevens te delen met het RIVM. Dit percentage is echter gedaald en ligt nu rond de 94 procent", merkt De Jonge op.

Eerder liet het RIVM weten dat gegevens van tenminste 95 procent van de gevaccineerden in de centrale database moet komen om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de vaccinatiegraad en de effectiviteit van vaccins, om zo bijvoorbeeld de vaccinatiestrategie bij te sturen. De Jonge zegt dat hij gaat kijken welke mogelijkheden er zijn om het percentage toestemming voor centrale registratie weer boven de 95 procent te krijgen.

Gegevens van Nederlanders die zich hebben laten vaccineren en hiervoor toestemming geven zullen minimaal twintig jaar door het RIVM in de centrale vaccinatiedatabase worden bewaard. Van mensen die geen toestemming geven worden ook gegevens vastgelegd, maar zal het uitsluitend om geanonimiseerde data gaan, zo liet de minister eerder weten.