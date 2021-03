Begeleidingscommissie bang dat CoronaCheck nadelig is voor gebruik CoronaMelder

De verschillende corona-gerelateerde apps die de overheid ontwikkelt, zoals CoronaCheck en GGD Contact, kunnen een nadelig effect hebben op het gebruik van CoronaMelder, terwijl deze app een belangrijke rol kan spelen bij het openen van de samenleving. Dat stelt de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19, die demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid adviseert over digitale ondersteuning bij de bestrijding van corona.

De Begeleidingscommissie constateert dat er met de aanstaande overgang naar een “open samenleving” juist nu een betere regie moet komen op de rol die CoronaMelder kan hebben om verspreiding van corona te verminderen. CoronaMelder is ontwikkeld om het bron- en contactonderzoek (BCO) van de GGD ondersteunen. Uit onderzoeken en gesprekken blijkt dat BCO-medewerkers echter onvoldoende voorbereid zijn om vragen en informatie over CoronaMelder te betrekken bij het BCO-proces.

Verder stelt de commissie dat CoronaMelder eerder, systematischer en uitgebreider bij de werkinstructies betrokken moet worden dan nu het geval is. Wie besmet is met corona en gebruikmaakt van CoronaMelder kan zijn contacten die de app ook gebruiken laten weten dat ze met een besmet persoon contact hebben gehad. Hiervoor moet de besmette persoon eerst een GGD-sleutel doorgeven aan de GGD. Volgens de commissie kan dit sneller door de GGD-sleutel al op coronatest.nl in te vullen. De GGD activeert direct automatisch de sleutels van positieve tests zodat dit niet handmatig gedaan hoeft te worden tijdens het BCO-telefoongesprek door de BCO-medewerker.

Belangrijk onderdeel

In advies dat vorige week naar minister De Jonge ging schrijft de commissie: "CoronaMelder is na de lancering onvoldoende gepositioneerd in de samenleving en bekrachtigd als belangrijk onderdeel van het pakket aan maatregelen voor de aanpak van de pandemie. De communicatie vraagt juist nu om een ander perspectief: van solidariteit naar resilience. In de huidige communicatie mist vooralsnog een narratief dat de app van belang is voor het veilig open laten gaan van de samenleving."

CoronaMelder is echter niet de enige corona-gerelateerde app van de overheid. Zo wordt er ook gewerkt aan de app GGD Contact, waarmee gebruikers contactgegevens kunnen verzamelen van de mensen bij wie ze in de buurt zijn geweest in de periode dat ze waarschijnlijk besmettelijk waren. Daarnaast zet de overheid ook in op de app CoronaCheck, waarmee gebruikers kunnen aangeven dat ze negatief op corona zijn getest. De app moet straks een belangrijke rol gaan spelen bij het verkrijgen van toegang tot allerlei evenementen en locaties.

"CoronaMelder dreigt bij de lancering van deze nieuwe apps naar de achtergrond te verschuiven, terwijl deze juist haar waarde zal hebben bij het opengaan van de samenleving", stelt de commissie. Die is bang dat de keuze om te werken met meerdere afzonderlijke apps, CoronaMelder, CoronaCheck en GGD Contact, een nadelig effect kan hebben op het gebruik van CoronaMelder, als gevolg van fragmentatie.

De Duitse corona-app combineert meerdere functies van CoronaMelder, GGD Contact, coronatest.nl en mogelijk in de toekomst test- en vaccinatiebewijzen."De beschikbaarheid van meerder functies zou optioneel kunnen worden aangeboden (geactiveerd) in de CoronaMelder-app", besluit de commissie het advies (pdf).