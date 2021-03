"Cryptotelefoons EncroChat maakten gebruik van Signal-protocol"

De cryptotelefoons van aanbieder EncroChat maakten gebruik van het Signal-protocol om gebruikers versleuteld met elkaar te laten communiceren. Dat meldt Vice Magazine op basis van een document van het Britse National Crime Agency. De Nederlandse politie maakte vorig jaar juli bekend dat het meer dan twintig miljoen chatberichten van Encrochat-gebruikers had meegelezen.

Voor het versleutelen van de berichten maakte EncoChat gebruik van het Signal-protocol. Hetzelfde protocol dat Signal en WhatsApp voor end-to-end encryptie toepassen. Bij de operatie van de autoriteiten is de versleuteling van Signal niet gekraakt. Zowel Vice Magazine als NRC melden dat een Joint Investigation Team dat onder regie stond van de Franse en Nederlandse opsporingsinstanties, software ontwikkelde die via een server van EncroChat ongezien op de telefoons van alle 50.000 Encro-klanten werd uitgerold.

De software onderschepte nieuwe berichten waardoor opsporingsdiensten met gebruikers konden meelezen. Naast het onderscheppen van berichten kon de software van de autoriteiten ook de gps-locatie, opgeslagen berichten, wachtwoorden en andere informatie achterhalen. De verzamelde gegevens werden vervolgens met verschillende opsporingsdiensten gedeeld.

Vorige maand oordeelde een Britse rechter dat de berichten, die door de Franse politie waren verkregen, niet door middel van "interceptie" in handen van de autoriteiten waren gekomen. De Britse wetgeving verbiedt het gebruik van onderschept bewijsmateriaal in rechtszaken, zo meldt de BBC. Advocaten van aangehouden Britse verdachten stellen dat de software van de autoriteiten de berichten uit het geheugen van de telefoons las. Er zou dan ook sprake van een onderschepte transmissie zijn.

De rechters oordeelden dat de berichten tijdelijk op het toestel werden opgeslagen om te worden verwerkt, voordat ze werden verstuurd. Tijdens de transmissie waren de berichten namelijk versleuteld en konden dan ook niet door de politie worden gelezen, zo stelde de rechter. Die vergeleek het met het proces om een brief te versturen. De brief wordt geschreven en in een envelop gedaan. Vervolgens wordt er een postzegel op de envelop geplakt en gaat die in de brievenbus. Alleen bij deze laatste actie wordt de brief door een systeem verstuurd.