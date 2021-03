Privégegevens van mogelijk miljoenen Nederlandse autobezitters gestolen

De privégegevens van mogelijk miljoenen Nederlandse autobezitters zijn gestolen en worden te koop aangeboden op internet. Het gaat om naam, adresgegevens, e-mailadressen, kentekens, telefoonnummers en geboortedata, zo meldt de NOS op basis van eigen onderzoek.

De gegevens zijn buitgemaakt bij RDC, een ict-dienstverlener voor autobedrijven. Het bedrijf verzorgt allerlei oplossingen voor onder andere APK-keuringen, voorraadbeheer en taxatie. Zo kunnen garages klanten automatisch een e-mail sturen als het tijd is voor hun APK-keuring. Een deel van de informatie waar RDC over beschikt is afkomstig van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Het gaat dan om informatie over de vervaldatum van APK-keuringen en grove informatie over de eigenaren van auto's, zoals de cijfers van de postcode en geboortejaar.

Volgens de persoon die de gestolen data op internet aanbiedt gaat het om de gegevens van 7,3 miljoen mensen. De NOS meldt dat de aangeboden dataset echter 2,5 miljoen e-mailadressen bevat. Het kan dat dezelfde personen meerdere keren in de gestolen data voorkomen. RDC noemt het aantal van 7,3 miljoen gestolen datapunten "reëel". Op de eigen website laat het ict-bedrijf weten dat er inderdaad sprake van datadiefstal is. Het gaat om gegevens van september 2018 tot eind januari 2019.

Hoe de gegevens zijn gestolen is nog onbekend. "Uit onze security-loggegevens blijkt dat er geen sprake is (geweest) van een hack. We onderzoeken nu hoe de gegevens dan wel buiten ons domein terecht zijn gekomen. Wanneer we daar meer over weten, komen we direct bij u terug met nadere informatie", aldus RDC. Het bedrijf heeft het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld.