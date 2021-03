RDC mag miljoenen Nederlandse autobezitters niet over datalek informeren

Ict-bedrijf RDC, waar de gegevens van miljoenen Nederlandse autobezitters werden gestolen, mag getroffen personen naar eigen zeggen niet over het datalek informeren. RDC verzorgt ict-diensten voor autobedrijven. Zo kunnen garages klanten automatisch een e-mail sturen als het tijd is voor hun APK-keuring. Gisteren meldde de NOS dat allerlei privédata van autobezitters bij RDC is buitgemaakt en op internet te koop wordt aangeboden.

Volgens de persoon die de gestolen data op internet aanbiedt gaat het om de gegevens van 7,3 miljoen mensen. Verder bevat de aangeboden dataset 2,5 miljoen e-mailadressen, aldus RDC. Het ict-bedrijf heeft meer informatie over het incident gegeven. Op de vraag van autobezitters of hun data is buitgemaakt zegt RDC dat de kans aanwezig is dat dit het geval is. "De verkoper van de voertuig- en persoonsgegevens zegt over 60 procent van door ons verwerkte data te beschikken."

Hoewel de data bij RDC is gestolen mag het bedrijf getroffen consumenten niet over het datalek informeren. "Dat mogen wij niet van de wet. RDC treedt voor de diensten die zij aanbiedt op als verwerker in de zin der wet. Autobedrijven schakelen RDC in om een deel van hun proces uit te voeren. Een autobedrijf heeft overeenkomsten met zijn klanten (de consument) en daarom is het autobedrijf verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Wij mogen om die reden niet direct in contact treden met de eindklanten", zo stelt het bedrijf.

RDC laat verder weten dat autobedrijven niet verplicht zijn om hun klanten over het datalek te informeren, maar dat dit wel wordt aangeraden. "Aangezien het incident in de landelijke pers geweest is, is een proactieve benadering van klanten aan te raden." Hoe de gegevens konden worden buitgemaakt wordt onderzocht en RDC geeft aan de onderzoeksresultaten te zullen delen. Verder is het bedrijf in contact met de politie om aangifte te doen.