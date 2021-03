"Google verstoorde antiterrorisme-operatie van westerse inlichtingendienst"

Met twee blogpostings over een groep aanvallers die in totaal elf zerodaylekken gebruikte voor het infecteren van Androidtelefoons, iPhones en Windowscomputers heeft Google een antiterrorisme-operatie van een westerse inlichtingendienst onthuld en verstoord. Dat claimt MIT Technology Review, een magazine van het Massachusetts Institute of Technology.

In januari van dit jaar en vorige week publiceerde Google twee blogs over zeroday-aanvallen tegen Android-, iOS- en Windowsgebruikers. De aanvallen vonden plaats via zogeheten 'watering holes', waarbij legitieme websites worden gecompromitteerd. Het gaat hier om websites die de beoogde doelwitten van de aanvallers uit zichzelf bezoeken. Vervolgens werden er exploits aan de websites toegevoegd die misbruik van de op dat moment onbekende kwetsbaarheden maakten.

De aanvallers kozen hun slachtoffers doelbewust uit. Zo gebruikten ze een exploit in de renderer van Chrome om allerlei informatie te verzamelen en zo een gedetailleerde fingerprint van gebruikers te maken. Naast zeroday-exploits maakten de aanvallers ook gebruik van oudere kwetsbaarheden waarvoor al beveiligingsupdates beschikbaar waren. Het gaat bijvoorbeeld om een lek in de Samsung Browser.

Volgens Google laten de gebruikte exploits zien dat de aanvallers zeer bedreven zijn in het ontwikkelen van exploits en uitgebreide kennis van de misbruikte kwetsbaarheden hebben. Details over de aanvallers werden niet gegeven. MIT Technology Review stelt dat het om een westerse inlichtingendienst gaat die bezig was met een antiterrorisme-operatie. Volgens het magazine was Google op de hoogte wie de aanvallers en doelwitten waren, maar is het onbekend of het techbedrijf de dienst voor de publicatie heeft ingelicht.

De beslissing om de werkwijze van de aanvallers te publiceren zou voor een discussie binnen Google hebben gezorgd. Sommige medewerkers vinden dat er geen details over antiterrorisme-operaties openbaar moeten worden gemaakt, terwijl anderen vinden dat Google het juiste deed en als taak heeft om de gebruikers van het bedrijf te beschermen, aldus MIT Technology Review.