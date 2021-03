Privacyextensie ClearURLs weer terug in Chrome Web Store

De privacyextensie ClearURLs is weer terug in de Chrome Web Store nadat die eerder door Google was verwijderd. ClearURLs beschermt de privacy van gebruikers door trackinginformatie uit url's te verwijderen. Volgens Google had ClearURLs de regels voor extensies in de Chrome Web Store overtreden. Zo zou onder andere de omschrijving van de extensie niet voldoen en werd er onnodig van een permissie gebruikgemaakt om naar het clipboard te schrijven.

"De gegeven redenen zijn belachelijk en waarschijnlijk alleen verzonnen omdat ClearURLs het businessmodel van Google raakt", aldus extensie-ontwikkelaar Kevin Roebert. Hij noemt het grappig dat Google klaagde over de beschrijving van de extensie. Die is namelijk ook beschikbaar voor Mozilla Firefox en daar een door Mozilla aanbevolen extensie. Mozilla deed Roebert verschillende suggesties om zijn extensie beter aan het doorsnee publiek te presenteren.

Die tekst gebruikte de extensie-ontwikkelaar ook in de Chrome Web Store, maar kon niet op goedkeuring van Google rekenen. Nadat Google de extensie had verwijderd voerde Roebert verschillende aanpassingen door, wat ervoor heeft gezorgd dat ClearURLs weer in de Chrome Web Store is te vinden. De extensie is door meer dan 40.000 gebruikers geïnstalleerd.