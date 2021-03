De Jonge maakt risicoanalyse GGD-systemen vooralsnog niet openbaar

Ik ben er nog niet uit of DEMI De Jonge gewoon te snel antwoord wil geven of opzettelijk halve waarheden vertelt.

En of die halve waarheden dan komen omdat hij zelf half geinformeerd wordt door staatssecretarissen en hoge ambtenaren die hun handen ipv in 70% alcohol in onschuld willen wassen of dat hij de juiste informatie wel weet maar opzetelijk niet door geeft aan de organisatie waar hij verantwoording aan dient af te leggen.



De vragen zijn ook te niet-specifiek voor de digitale wereld... Waardoor de vragen zeker door iemand die net iets meer van de digi wereld begrijpt deze gemakkelijk kan wegpoetsen met halve waarheden...



Immers, 'er wordt gemonitoord'.... Voor de ene is dat 1 keer per maand 5 minuten besteden aan het doorlopen van een logfile, voor de andere is dat elke minuut een update ontvangen van de gigamon/splunk/SIEM oplossingen.



En "grotendeels automatisch" is voor de ene een automatisch gegenereerd raportje, en voor de andere een CTRL-C/CTRL-V van een solarwinds logfile in een excelsheet.