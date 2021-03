Verdachte die phishingpanels aan criminelen verkocht blijft langer vast

Een 20-jarige man uit Almelo die wordt verdacht van het ontwikkelen van tientallen phishingpanels voor criminelen, waarmee hij 100.000 euro zou hebben verdiend, blijft langer vast, zo heeft de rechtbank in Den Haag geoordeeld. De man werd vorig jaar door de politie aangehouden. Het was voor het eerst dat er in Nederland een ontwikkelaar van phishingpanels werd opgepakt.

Via een phishingpanel kunnen criminelen phishingsites opzetten en de gegevens zien die slachtoffers op de phishingsites invoeren. Daar kan vervolgens misbruik van worden gemaakt. Volgens politie en het Openbaar Ministerie speelde de verdachte een belangrijke rol bij het faciliteren van phishingfraude in Nederland. De man zou zo'n vijftig phishingpanels hebben ontwikkeld en verkocht aan een criminele groepering uit Den Haag en omstreken, die er 250 slachtoffers mee gemaakt zouden hebben.

Slachtoffers ontvingen een e-mail die van hun bank afkomstig leek, maar in werkelijkheid naar een phishingsite wees. De criminelen achter de phishingsites zouden 200.000 euro van slachtoffers hebben gestolen. De verdachte zou zelf 100.000 euro aan zijn phishingpanels hebben verdiend. Uit chatberichten zou blijken dat hij voor een leuke baan die zestigduizend euro per jaar betaalde, zijn neus ophaalde. Hij wilde zelf een miljoen euro verdienen voordat hij zou stoppen, zo meldt Omroep West. Tegenover de rechter betreurde hij zijn acties en de schade die hij hiermee aanrichtte. "Ik zie nu in dat het heel erg is."

De advocaat van de verdachte had eind januari de rechtbank al gevraagd om zijn cliënt vrij te laten. Toen besloot de rechtbank dat de persoonlijkheid van de man eerst moest worden onderzocht. Het onderzoek is echter nog niet afgerond. Vorige week eiste de advocaat dat de verdachte, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de zaak begin juni, op vrije voeten wordt gesteld. De officier van justitie stelde dat er een groot gevaar is dat de verdachte weer verder gaat met zijn criminele praktijken. De rechtbank kon zich daar in vinden.