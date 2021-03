Google Chrome start proef met nieuwe gerichte advertentietechnologie

Google is onder miljoenen Chrome-gebruikers een proef gestart met een nieuwe technologie voor het gericht tonen van advertenties. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF noemt de technologie een verschrikkelijk idee en slaat alarm over de proef waar mensen onbewust aan deelnemen.

Third-party cookies, waardoor internetgebruikers door adverteerders overal op het web kunnen worden gevolgd, spelen een belangrijke rol bij het tonen van gerichte advertenties. Verschillende browsers, zoals Firefox en Safari, hebben besloten om deze cookies standaard te blokkeren om zo de privacy van hun gebruikers te beschermen. Volgens Google heeft de beslissing van Apple en Mozilla om third-party cookies te blokkeren onbedoelde gevolgen die nadelig voor gebruikers en het web kunnen zijn. Zo zou het inkomen van websites en adverteerders worden geschaad.

Om toch gericht te kunnen blijven adverteren bedacht Google de "Privacy Sandbox", een verzameling van verschillende gerichte advertentietechnologieën. Eén van deze technologieën is Federated Learning of Cohorts (FLoC). Hierbij worden gebruikers op basis van hun browsegedrag in zogeheten cohorten geplaatst. Vervolgens kunnen adverteerders aan gebruikers binnen een bepaald cohort advertenties tonen.

Google Chrome kijkt naar het browsegedrag en plaatst de gebruiker vervolgens in een cohort. Het kan dan gaan om de url's, de inhoud van die pagina's of andere factoren. Deze informatie blijft lokaal op het systeem. Het cohort wordt met websites en adverteerders gedeeld, zodat die op basis van het cohort gericht kunnen adverteren.

50-bit identifiers

Hoe minder cohorten, des te minder informatie adverteerders en trackers over gebruikers kunnen afleiden. Tijdens een eerste experiment werkte Google nog met 8-bit id's voor cohorten. Dit hield in dat er maximaal 256 mogelijke groepen waren. Bij de nu gelanceerde proef maakt Chrome gebruik van 50-bit cohort identifiers. Hierdoor zijn er maximaal 33.872 cohorten en is het mogelijk om gebruikers veel fijnmaziger te verdelen.

Volgens de EFF zullen deze cohort-id's veel nieuwe informatie prijsgeven wat handig is voor fingerprinters die aan de hand van allerlei informatie een fingerprint van gebruikers maken om hen vervolgens op het web te volgen. Daarnaast doen Chrome-gebruikers uit Australië, Brazilië, Canada, Indonesië, Japan, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen en de Verenigde Staten standaard mee, tenzij ze zelf het accepteren van third-party cookies in de browser hebben uitgeschakeld. Volgende maand komt Google met een optie waardoor gebruikers zich via de instellingen van Chrome kunnen afmelden.

"Tijdens de proef zullen trackers de FLoC-id's naast third-party cookies kunnen verzamelen. Dit houdt in dat alle trackers die op dit moment van cookies gebruikmaken om je gedrag op een deel van het web te monitoren ook je FLoC cohort-id zullen ontvangen. Het cohort-id is een directe weerspiegeling van je gedrag op het web. Dit kan een aanvulling zijn op de gedragsprofielen waar veel trackers al gebruik van maken", zegt Bennett Cyphers van de EFF.

Miljoenen gebruikers

De proef zal op dit moment onder 0,5 procent van de Chrome-gebruikers in de eerder genoemde landen worden uitgevoerd. Het Google-team achter FLoC heeft echter gevraagd om hier 5 procent van te maken, zodat advertentiebedrijven hun modellen beter met de nieuwe data kunnen trainen. "Als dat verzoek wordt goedgekeurd zullen tientallen of honderden miljoenen gebruikers aan de proef worden toegevoegd", merkt Cyphers op. De huidige proef zou tot 13 juli van dit jaar kunnen lopen.

"Google kan ervoor kiezen om de oude steigers voor surveillance te ontmantelen zonder ze te vervangen door iets nieuws en bijzonder schadelijk", aldus Cyphers. Die merkt op dat Google de schadelijke kanten van FLoC niet heeft opgelost en de EFF ook niet heeft overtuigd of dat wel mogelijk is. "In plaats daarvan voert Google een test uit waardoor nieuwe data van miljoenen nietsvermoedende gebruikers wordt gedeeld. Dit is een volgende stap in de verkeerde richting", zo waarschuwt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging.