Dekker: voorkomen van datalekken vooral kwestie van bewustwording

Het voorkomen van datalekken is vooral een kwestie van bewustwording en de Autoriteit Persoonsgegevens zou gezien het dalende aantal meldingen niet meer capaciteit nodig hebben, maar de bestaande mankracht anders moeten inzetten. Dat stelt demissionair minister Dekker voor Rechtsbescherming in een antwoord op Kamervragen van de PvdA over de jaarcijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vorige maand meldde de privacytoezichthouder dat het aantal datalekmeldingen veroorzaakt door phishing en malware met dertig procent is toegenomen ten opzichte van 2019. Van de in totaal 24.000 gemelde datalekken bij de privacytoezichthouder waren er 1200 het gevolg van phishing en malware. Het totaal aantal ontvangen datalekmeldingen nam af ten opzichte van 2019, toen het nog om 27.000 meldingen ging. De daling vorig jaar komt vooral doordat betalingsherinneringen van incassobureaus minder vaak bij verkeerde ontvangers terecht zijn gekomen.

Volgens Dekker kan de toename van datalekken veroorzaakt door malware en phishing verschillende oorzaken hebben, waaronder onzorgvuldigheid. "De AVG verplicht tot het nemen van technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en het verlies van persoonsgegevens te voorkomen. De verbetering hiervan is in belangrijke mate een kwestie van bewustwording", aldus de minister.

Capaciteit

PvdA-Kamerlid Kuiken wilde ook weten of Dekker het ermee eens is dat de Autoriteit Persoonsgegevens moet meegroeien met de toename van het aantal risico’s waardoor de bescherming van persoonsgegevens steeds meer onder druk komt te staan. De minister laat daarop weten dat het aantal meldingen van datalekken vorig jaar met bijna drieduizend is afgenomen. "Dit impliceert dat niet meer capaciteit nodig is, maar een herprioritering van de bestaande capaciteit. Het is aan de AP om haar capaciteit risico-gestuurd in te zetten."

De minister voegt aanvullend toe dat het aan een volgend kabinet is om over het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens te oordelen. Eerder werd erin de Tweede Kamer een motie aangenomen die het kabinet opriep het budget te verhogen. "Zoals ik per brief van 1 maart aan uw Kamer heb laten weten, is het gelet op de demissionaire status van dit kabinet thans niet mogelijk om toezeggingen te doen over de verhoging van het budget van de AP", besluit Dekker.