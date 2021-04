Groot Amerikaans schooldistrict getroffen door ransomware-aanval

Eén van de grootste schooldistricten in de Verenigde Staten is vorige maand getroffen door een ransomware-aanval. De aanvallers eisten in eerste instantie 40 miljoen dollar voor het ontsleutelen van alle versleutelde data en het niet openbaar maken van gestolen gegevens. Het schooldistrict van Broward County in Florida, dat 271.000 leerlingen, 175.000 volwassen studenten en meer dan 330 scholen telt, wilde maximaal 500.000 dollar losgeld betalen. Daarop zouden de criminelen de onderhandelingen zijn gestopt.

De aanval is opgeëist door de groep achter de Conti-ransomware. Om het schooldistrict onder druk te zetten publiceerde de groep op de eigen website screenshots van de onderhandelingen. Zo claimen de criminelen meer dan één terabyte aan persoonsgegevens en andere informatie van leerlingen en medewerkers te hebben gestolen. Het schooldistrict laat in een reactie tegenover persbureau AP weten dat het bezig is met het herstellen van systemen en niet van plan is om het losgeld te betalen.

De aanval, die begin maart plaatsvond, zorgde ervoor dat het computersysteem van het schooldistrict tijdelijk offline ging. Dit had echter geen gevolgen voor de lessen. Verdere details over het aantal getroffen systemen en hoe de infectie zich kon voordoen zijn niet bekendgemaakt. De Conti-ransomware wordt onder andere geïnstalleerd door andere malware die op systemen actief is, maar de groep zou ook gebruikmaken van kwetsbaarheden in FortiGate-firewalls. Kledingketen FatFace, die ook slachtoffer van deze ransomware werd, zou de verantwoordelijke criminelen 2 miljoen dollar hebben betaald, zo meldde ComputerWeekly vorige week.