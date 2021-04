Tweede Kamer heeft vragen over invoering van digitaal coronapaspoort

Partijen in de Tweede Kamer hebben de nodige vragen over de invoering van een digitaal coronapaspoort om het vrije verkeer binnen de Europese Unie tijdens de coronapandemie te vereenvoudigen, zo blijkt uit een verslag van de vaste commissie voor Volksgezondheid.

Onlangs presenteerde de Europese Commissie een verordening voor de afgifte, verificatie en acceptatie van vaccinatie-, test- en herstelcertificaten. Via dit "digitaal groen certificaat", dat door middel van een app of qr-code op papier kan worden getoond, kunnen EU-burgers binnen de Europese Unie reizen zonder dat ze zich hoeven te laten testen of in quarantaine moeten.

Het kabinet kwam eind maart met een reactie op het voorstel van de Europese Commissie om het coronapaspoort in te voeren. Zowel het voorstel als de reactie van het kabinet roepen de nodige vragen binnen de Tweede Kamer op. Zo vindt D66 dat het goed waarborgen van de persoonlijke levenssfeer essentieel is en dat dit in de verordening zou moeten worden vastgelegd.

Ook het CDA stelt dat er rekening moet worden gehouden met de persoonlijke levenssfeer en een veilige omgang met (medische) persoonsgegevens. Tevens stelt de partij dat het gebruik van een digitaal groen certificaat er niet toe mag leiden dat 2,5 miljoen digitaal minder vaardige Nederlanders niet mee kunnen doen. Bij de SP wil men onder andere weten hoelang ervan het coronapaspoort gebruik zal worden gemaakt en onder welke voorwaarden het zal worden opgeheven.

De SP wijst ook naar de werking van de Nederlandse CoronaCheck-app. Die zal volgens demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid alleen een "groen vinkje" laten zien, en niet of de persoon in kwestie is getest, gevaccineerd of hersteld van een coronabesmetting. De SP wil weten of dit ook voor het Europese coronapaspoort gaat gelden.

Verder vraagt de SP het kabinet om uitleg over de verwerking van persoonsgegevens. "Welke gegevens worden precies verwerkt en opgeslagen? Welke instanties worden in de verschillende lidstaten verantwoordelijk voor het verwerken van deze persoonsgegevens? Hebben zij hier voldoende ervaring mee? Wie heeft toegang tot de gegevens? Worden alleen gegevens die essentieel zijn voor het doel opgeslagen?"

GroenLinks wil weten of het kabinet zich gaat inzetten voor een verbod op centrale dataopslag op Europees niveau of het niveau van de lidstaten om te garanderen dat lidstaten geen database van persoonsgegevens kunnen aanleggen waarin te zien is wie op welk moment getest of gevaccineerd is. GroenLinks maakt zich namelijk zorgen over het gebruik van het coronapaspoort voor massasurveillance.

Forum voor Democratie ziet de invoering van een coronapaspoort niet zitten: "Het invoeren van een dergelijk ‘vaccinatiepaspoort’ betekent dat Nederlanders die zich niet willen laten vaccineren niet langer onbelemmerd door de EU kunnen reizen, maar zich voor elke Europese reis eerst zullen moeten laten testen en wellicht ook een quarantaineperiode in acht moeten nemen. Voor deze leden staat dit gelijk aan een (indirecte) vaccinatieverplichting én een beroving van een fundamentele vrijheid: als u zich niet wil laten vaccineren kunt u straks niet langer vrij reizen", aldus de partij.

Binnen de SGP zijn er ook zorgen over het coronapaspoort. Zo mag het digitaal groen certificaat geen voorwaarde zijn om het recht van vrij verkeer uit te oefenen en zijn er zorgen dat het tot discriminatie kan leiden. Daarnaast zijn er technologische bezwaren. "Zijn de gegevens voldoende beveiligd? Het gaat om zeer gevoelige privé-informatie, waar door EU-overheden inzicht in kan worden geëist. Hoe wordt de databescherming vormgegeven? Hoe verhoudt het certificaat zich tot de AVG?", vraagt de partij aan het kabinet.

De ChristenUnie vindt dat er een maximale termijn van zes maanden gesteld wordt aan het certificaat, die niet automatisch verlengd wordt. De partij wil weten of het kabinet zich hiervoor gaat inzetten. Daarnaast moet de verordening voor het in werking laten treden of opschorten van het coronapaspoort niet bij de Wereldgezondheidsorganisatie liggen, maar bij de EU zelf, zo vindt de partij. Het kabinet heeft nog niet op de vragen van de partijen gereageerd.