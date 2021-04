IND vervangt 11.000 verblijfsdocumenten na fout met pasfoto en vingerafdruk

Citaat IND (Immigratie- en naturalisatiedienst):



"Due to a technical fault with the biometrics units used at those locations..."



en:



"To ensure the minimum inconvenience, it is not necessary to come to an IND desk to have biometrics taken again, or to collect the replacement document. Those affected just need to have a new passport photo taken by a recognised photographer in the Netherlands.



Dus het gepruts, of dat nu komt door een technisch probleem of inadequate kennis van de gebruikte apparatuur, wordt financieel afgewenteld op degenen die het document nodig hebben.



Wij, inmiddels grijze bijna 65plussers, leerden ooit lang geleden dat je fouten volledig moet compenseren dus nooit ten laste moet laten komen - nog niet in het minst - van de benadeelden. En wie is hier degene die dit nobele inzicht vertrapt?

De overheid.

Ter contemplatie:

Op uitverkleind niveau ligt hieraan dezelfde mentaliteit ten grondslag als in de toeslagenaffaire: Machtsmisbruik. We (overheid) hebben een fout gemaakt, en toch zullen we laten blijken dat wij over alle machtsexploitatie blijven beschikken.