Medische gegevens 6,5 miljoen Nederlanders toegankelijk via Corona Opt-in

De medische gegevens van 6,5 miljoen Nederlanders die nog geen keuze hebben gemaakt of ze hun informatie via het Landelijk Schakelpunt (LSP) willen delen zijn via de Corona Opt-in toch toegankelijk voor zorgpersoneel. De Corona Opt-in is een gedoogconstructie die nog altijd zonder juridische basis is.

De maatregel werd bedacht voor zorgverleners op de Huisartsenpost (HAP) of de afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) om tijdens de coronacrisis medische informatie van patiënten bij de huisarts op te vragen. Dit moet de triage van patiënten die corona hebben, of waarvan dit wordt verwacht, versnellen. Voordat zorgverleners de dossiers mogen raadplegen moet de patiënt, als die hiertoe in staat is, nog wel mondeling toestemming geven.

"Wij kregen signalen uit de praktijk dat er iets fout ging met deze maatregel. Uit een klein onderzoek naar de uitvoering van de Corona opt-in werd duidelijk dat niet één van de ondervraagden op de hoogte was van deze maatregel", liet burgerrechtenbeweging Bits of Freedom afgelopen december weten. "Ook had ruim de helft geen keuze gemaakt om wel of niet toestemming te verlenen voor het delen van hun medisch dossier."

De Partij voor de Dieren vroeg demissionair minister Van Ark voor Medische Zorg om opheldering waarom de Corona Opt-in nog altijd van kracht is. "Kunt u onderbouwen waarom op dit moment geen einde gemaakt kan worden aan deze onwettige gedoogconstructie en waarom terug naar de wettelijke procedure zoals die bestond vóór het instellen van de Corona Opt-in niet mogelijk zou zijn?", vroeg Kamerlid Van Esch.

Volgens Van Ark is de Corona Opt-in nog steeds nodig. "De druk op de zorg is onverminderd groot, vanwege de aanhoudend grote stroom (acute) Covid-patiënten en ook omdat tegelijkertijd de reguliere acute en geplande zorg zoveel mogelijk doorgang moet vinden. Dit maakt dat snelle triage en behandeling op de HAP en SEH nog steeds van het grootste belang is", zo stelt de minister.

Het PvdD-Kamerlid wilde ook van Van Ark weten hoeveel medewerkers op de Huisartsenpost of de afdelingen Spoedeisende Hulp toegang tot de gegevens hebben. De minister kan geen exact aantal noemen, maar stelt dat voor de Spoedeisen Hulp meer dan 3500 verpleegkundigen en artsen zijn geregistreerd. Ze voegt toe dat alleen de behandelende zorgverleners toegang tot de gegevens hebben op het moment dat een patiënt noodzakelijke zorg nodig heeft en als de patiënt daar ter plekke toestemming voor heeft gegeven. "Daarnaast houdt de zorgaanbieder (HAP/SEH) ook een eigen logging bij. De uitwisseling zelf wordt gemonitord op potentieel misbruik", gaat Van Ark verder.

De minister wil de gedoogmaatregel omzetten in een tijdelijke algemene maatregel van bestuur (AMvB). "De desbetreffende AMvB is ter advisering voorgelegd aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Momenteel beraad ik mij op de verwerking van het recente advies van de AP. Ik kom hier in een aparte brief aan de Kamer op terug", laat ze weten. Oorspronkelijk was het plan om de AMvB deze winter naar de Tweede Kamer te sturen.

Mensen die hun gegevens niet met de HAP of SEH willen delen hebben hiervoor drie opties. Dit kan rechtstreeks bij de huisarts, via het toestemmingsformulier op Volgjezorg.nl of het digitaal doorgeven via Volgjezorg.nl. "Het is uiteraard ook mogelijk om de keuze telefonisch door te geven aan de huisarts en het toestemmingsformulier per post of per email te versturen", merkt de minister op.