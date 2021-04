WordPress gaat trackingmethode Google FLoC standaard blokkeren

WordPress, dat door miljoenen websites op internet wordt gebruikt, gaat de nieuwe trackingmethode van Google genaamd FLoC standaard blokkeren. Volgens de ontwikkelaars van het populaire webplatform vormt Google FLoC een privacy- en beveiligingsrisico en is ervoor gekozen om WordPress-gebruikers hier tegen te beschermen.

Federated Learning of Cohorts (FLoC) is een nieuwe trackingmethode van Google waarbij Chrome-gebruikers op basis van hun browsegedrag in zogeheten cohorten worden geplaatst. Vervolgens kunnen adverteerders aan gebruikers binnen een bepaald cohort advertenties tonen. Google Chrome kijkt naar alle websites die de gebruiker bezoekt en deelt de gebruiker op basis hiervan in een cohort. Het cohort wordt met websites en adverteerders gedeeld, zodat die op basis van het cohort gericht kunnen adverteren.

Zowel websites als Chrome-gebruikers doen standaard aan FLoC mee. "We vermoeden dat Google FLoC opt-out heeft gemaakt voor gebruikers en websites omdat Google weet dat een opt-in privacyschendend systeem nooit de schaal zou bereiken die het interessant voor adverteerders maakt om te gebruiken", liet Brandon Eich, ceo van browserontwikkelaar Brave, onlangs nog weten. Hij riep alle websites op om FLoC uit te schakelen.

De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF noemde FLoC eerder een verschrikkelijk idee. WordPress is het met de kritiek eens en zal in een toekomstige versie FLoC daarom standaard uitschakelen. Websites zullen dan een http request header versturen waarin de browser wordt verteld dat FLoC voor de betreffende website moet worden uitgeschakeld. Deze aanpassing zal in WordPress 5.8 worden doorgevoerd, die voor juli van dit jaar gepland staat.

Daarnaast overweegt WordPress om de aanpassing ook voor oudere versies beschikbaar te maken. Beheerders van WordPress-sites die wel aan FLoC willen deelnemen beschikken volgens WordPress over voldoende technische kennis om het filter uit te schakelen. Volgens cijfers van marktvorser W3Techs wordt WordPress door 41 procent van alle websites op internet gebruikt.