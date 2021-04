Overheid vraagt Microsoft vaker om gegevens van gebruikers

De Nederlandse autoriteiten hebben Microsoft vorig jaar vaker om gegevens gevraagd van gebruikers dan het jaar daarvoor. Ook kwamen er meer dataverzoeken binnen dan in 2018 het geval was, zo blijkt uit de nieuwste editie van het Microsoft Law Enforcement Requests Report.

Vorig jaar ontving Microsoft 562 verzoeken van Nederlandse opsporingsdiensten waarin informatie over in totaal 546 accounts/gebruikers werd gevraagd. Microsoft weigerde bij 158 verzoeken om data te verstrekken. In 2019 deden de Nederlandse autoriteiten nog 391 dataverzoeken. Daarbij werd echter wel om informatie over meer gebruikers/accounts gevraagd, namelijk 595. In dat jaar weigerde Microsoft nog 42 verzoeken.

In 2018 ontving het techbedrijf 387 verzoeken om gebruikersgegevens en hadden de verzoeken op 474 accounts/gebruikers betrekking. Bij de verzoeken die Microsoft binnenkrijgt wordt er gevraagd om registratie- en transactiegegevens, zoals ip-adressen, locatiegegevens, namen en e-mailadressen. 51 keer besloot Microsoft het verzoek te weigeren. Het techbedrijf weigert verzoeken voor allerlei redenen, zoal wanneer het verzoek ongeldig is, niet op de juiste wijze wordt ingediend, verkeerde datums bevat, afkomstig is van een agentschap dat hiertoe niet bevoegd is en te breed is.

Wereldwijd gezien ontving Microsoft vorig jaar ook meer dataverzoeken dan het jaar daarvoor. In 2020 ging het om bijna 49.000 verzoeken waarin om de data van 95.000 gebruikers/accounts werd gevraagd, tegenover 46.000 dataverzoeken in 2019 waarmee de autoriteiten informatie over bijna 85.000 accounts/gebruikers zochten. Het grootste deel van de dataverzoeken is afkomstig van opsporingsdiensten in Brazilië, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.