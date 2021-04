Onderzoeker volgt WhatsApp-gedrag duizenden mensen via online status

De online status die WhatsApp standaard weergeeft van gebruikers maakt het mogelijk om eenvoudig het WhatsApp-gedrag van duizenden mensen te volgen, zo heeft een onderzoeker aangetoond. WhatsApp laat standaard zien wanneer een gebruiker online is en voor het laatst online was. Het is hiervoor niet nodig om de gebruiker in kwestie eerst een bericht te hebben gestuurd.

Onderzoeker Joris La Cancellera besloot via een script vijfduizend willekeurige telefoonnummers te genereren en die vervolgens aan zijn adresboek toe te voegen. Vervolgens gebruikte hij een ander script om via WhatsApp de status van deze gebruikers op te halen, alsmede hun profielfoto. Een maand lang verzamelde La Cancellera zo de status van deze gebruikers en kon zo zien wanneer deze personen online zijn en waren.

De onderzoeker merkt op dat chatapps Signal en Telegram niet zoveel data lekken. Zo biedt Signal geen 'last seen' functionaliteit zoals WhatsApp. Wel is het ook bij Signal mogelijk om te zien of een bepaald telefoonnummer van de chatapp gebruikmaakt. In het geval van de online status bij WhatsApp kunnen gebruikers dit via de privacyinstellingen uitschakelen, maar volgens La Cancellera wordt dit door nagenoeg niemand gedaan.