Apple rolt iOS 14.5 met trackingbescherming volgende week uit

Apple zal iOS 14.5, die onder andere verplicht dat apps toestemming aan gebruikers vragen om hen te tracken, volgende week uitrollen. Dat heeft het techbedrijf via de eigen website bekendgemaakt. De feature die gebruikers meer bescherming tegen tracking moet bieden heet AppTrackingTransparency.

Elke iPhone beschikt over een uniek ID, de identifier for advertisers of IDFA. Adverteerders kunnen gebruikers via dit ID binnen apps volgen. Iets wat op grote schaal werd gedaan. Met de lancering van iOS 14.5 zal dit niet meer zonder toestemming van gebruikers mogelijk zijn. "Tenzij je toestemming van de gebruiker krijgt om tracking in te schakelen, zal de advertising identifier van het apparaat uit allemaal nullen bestaan en mag je hen niet tracken", aldus Apple in een van de week verschenen uitleg aan app-ontwikkelaars.

Wanneer ontwikkelaars hun app ter goedkeuring aan Apple aanbieden moet elke andere vorm van tracking, bijvoorbeeld via naam of e-mailadres, in de privacysectie van de productpagina in de App Store staan vermeld en mag alleen worden toegepast wanneer gebruikers toestemming geven. Tevens moeten app-ontwikkelaars aan gebruikers laten weten waarom ze de gebruiker willen tracken. Deze verplichtingen gelden vanaf 26 april voor alle apps in de Apple App Store.

Tevens wijst Apple ontwikkelaars erop dat het verzamelen van apparaat- en gebruiksgegevens om zo een unieke fingerprint van de gebruiker of het apparaat te maken in strijd is met de licentieovereenkomst voor app-ontwikkelaars.

Facebook uitte eerder felle kritiek op de maatregel van Apple, die het lastiger maakt om gebruikers te volgen. In een nieuw bericht stelt het techbedrijf dat AppTrackingTransparency beperkingen voor adverteerders introduceert en die verschillende maatregelen moeten nemen om verstoringen van hun advertentiecampagnes te voorkomen. Daarnaast zorgt de trackingbescherming ervoor dat Facebook minder data over advertenties met adverteerders kan delen.