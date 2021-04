QNAP NAS-systemen doelwit van aanval met Qlocker-ransomware

NAS-systemen van fabrikant QNAP zijn de afgelopen dagenb het doelwit geworden van een aanval met de Qlocker-ransomware die bestanden voor losgeld versleutelt. Volgens QNAP maken de aanvallers gebruik van een recent verholpen kwetsbaarheid om systemen met de ransomware te infecteren.

Het kritieke beveiligingslek, aangeduid als CVE-2020-36195, is aanwezig in de multimedia console en media streaming add-on en maakt het mogelijk voor aanvallers om op afstand volledige toegang tot een kwetsbaar NAS-systeem te krijgen en ransomware uit te voeren. Vorige week kwam QNAP met een waarschuwing voor de kwetsbaarheid en liet weten in welke versies van de applicaties en QTS die is verholpen.

De ransomware maakt gebruik van het archiveringsprogramma 7-Zip om bestanden op het NAS-systeem te versleutelen en eist 450 euro voor het ontsleutelen van de data. Op het forum van Bleeping Computer hebben zich al honderden slachtoffers van de ransomware gemeld. Onderzoekers hebben mogelijk een manier gevonden waardoor slachtoffers kosteloos hun bestanden kunnen ontsleutelen, maar dit wordt nog verder onderzocht.